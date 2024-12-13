Gerador de Vídeo AI Multilíngue: Vá Global Instantaneamente

Quebre barreiras linguísticas e expanda seu alcance gerando narrações profissionais em vários idiomas através da avançada geração de narração.

430/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração envolvente de 45 segundos para novos contratados corporativos, voltado para profissionais de RH, apresentando um design visual claro e informativo com uma voz amigável. Demonstre como a capacidade de texto para vídeo da HeyGen transforma conteúdo escrito em vídeos de treinamento atraentes, tornando informações complexas digeríveis e visualmente atraentes com avatares AI.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de produto elegante de 60 segundos para gerentes de e-commerce, destacando a facilidade de localização de vídeos para mercados internacionais. Adote um estilo visual e de áudio moderno e acelerado para enfatizar eficiência e custo-benefício. Utilize os recursos de legendas/capítulos e geração de narração da HeyGen para traduzir informações de produtos em vários idiomas de forma fluida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio vibrante de 30 segundos para redes sociais, projetado para criadores de conteúdo, adotando um estilo visual e de áudio moderno e energético para chamar a atenção rapidamente. Ilustre como um simples Gerador de Roteiro AI combinado com a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen pode produzir conteúdo dinâmico, utilizando vozes AI para mensagens impactantes que impulsionam o engajamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo AI Multilíngue

Transforme seus roteiros em vídeos envolventes e localizados com avatares e vozes AI, alcançando um público global com eficiência incomparável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar AI
Comece colando seu roteiro no gerador. Em seguida, escolha de uma biblioteca diversificada de avatares AI realistas ou crie um personalizado para representar sua marca de forma eficaz.
2
Step 2
Selecione Idiomas Alvo e Gere Narrações
Selecione seus idiomas alvo desejados e, em seguida, aproveite as vozes AI avançadas para gerar narrações com som natural que transmitem sua mensagem com precisão para um público global.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e de Marca
Personalize seu vídeo aplicando modelos de vídeo personalizados. Incorpore o logotipo e as cores da sua marca e adicione mídia relevante para melhorar a consistência visual e o engajamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Multilíngue
Com seu roteiro, avatar e configurações de idioma finalizados, exporte seu vídeo. A plataforma lida automaticamente com a conversão de texto para fala e sincronização labial AI, gerando legendas/capítulos precisos para conteúdo acessível globalmente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Localizado para Redes Sociais

.

Gere rapidamente vídeos envolventes e localizados para redes sociais com vozes AI e localização de vídeo, expandindo seu alcance em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos AI multilíngues?

A HeyGen capacita você a criar vídeos AI multilíngues sofisticados sem esforço. Nossa plataforma utiliza tradução AI avançada e vozes AI para localizar seu conteúdo de vídeo, garantindo que sua mensagem ressoe globalmente com suporte multilíngue autêntico. Isso simplifica a localização de vídeos, tornando a comunicação global simples e eficaz.

A HeyGen pode criar avatares AI realistas para meu conteúdo?

Com certeza. A HeyGen permite a criação de avatares AI altamente realistas, incluindo avatares AI personalizados e gêmeos digitais. Esses avatares dão vida ao seu conteúdo com realismo incomparável, garantindo apresentações envolventes e profissionais para qualquer finalidade.

Que tipos de conteúdo posso produzir com as capacidades de vídeo AI da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de conteúdos de alta qualidade, desde vídeos de treinamento envolventes e comunicações corporativas até vídeos de marketing dinâmicos e conteúdo para redes sociais. Nossa automação de vídeo AI simplifica a produção de conteúdo, permitindo que você escale sua estratégia de conteúdo de forma eficiente.

A HeyGen oferece recursos robustos de clonagem de voz AI e sincronização labial?

Sim, a HeyGen fornece capacidades líderes do setor em clonagem de voz AI e sincronização labial AI. Você pode gerar narrações multilíngues com som natural, garantindo substituição de diálogo sem falhas e sincronização perfeita para seus vídeos AI.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo