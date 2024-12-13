Crie Vídeos Envolventes com o Gerador de Vídeos Multi-Avatar

Produza facilmente conteúdo de vídeo diversificado e envolvente em escala com nosso robusto recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie uma apresentação de produto dinâmica de 60 segundos direcionada a proprietários de pequenas empresas, apresentando múltiplos avatares de IA interagindo em um ambiente vibrante e moderno. O estilo visual deve ser energético, com animações elegantes e paletas de cores vivas, complementado por uma trilha sonora profissional e animada e uma narração clara explicando os recursos. Aproveite as capacidades do HeyGen para facilmente encenar cenas complexas com múltiplos avatares e converter um roteiro conciso de texto para vídeo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos, projetado para criadores de cursos online, demonstrando um conceito complexo usando um avatar de IA personalizado. O estilo visual deve ser limpo e educativo, incorporando elementos semelhantes a infográficos e transições suaves, com uma narração calma e autoritária e música de fundo ambiente. Utilize os avatares de IA do HeyGen e seu robusto recurso de legendas para garantir máxima acessibilidade e engajamento dos alunos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um esboço humorístico de 45 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo, onde dois avatares personalizáveis distintos engajam em um diálogo espirituoso. O estilo visual deve ser lúdico, com expressões faciais exageradas e movimentos de câmera dinâmicos, apoiado por efeitos sonoros animados e vozes expressivas de IA. Faça pleno uso dos diversos modelos e cenas do HeyGen para rapidamente configurar a interação cômica e dar vida a cada persona única.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo autêntico de depoimento de cliente de 30 segundos para equipes de vendas, apresentando um avatar de IA 'gêmeo digital' personalizado contando uma história de sucesso enquanto o avatar de IA de um representante da empresa oferece uma breve introdução. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, usando iluminação suave e um tom de voz amigável e conversacional para a narração, acompanhado por música acústica suave. Capitalize na capacidade do HeyGen de gerar vídeos completos a partir de um simples roteiro de texto para vídeo e integre suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para um visual polido.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Multi-Avatar

Crie facilmente vídeos dinâmicos com múltiplos avatares de IA para entregar conteúdo envolvente, diversificado e profissional para qualquer finalidade.

1
Step 1
Crie Seus Avatares de IA
Desenhe ou selecione de uma biblioteca de avatares de IA para representar perspectivas diversas em seu vídeo.
2
Step 2
Escreva Seu Roteiro
Insira seu texto, aproveitando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para gerar vozes realistas e sincronização labial perfeita para cada avatar falante.
3
Step 3
Organize Sua Cena
Utilize o editor para posicionar e dirigir múltiplos avatares na mesma cena, encenando conversas interativas e narrativas complexas.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo multi-avatar e então use o recurso de redimensionamento de proporção e exportação para produzir um vídeo final pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Destaque jornadas de clientes usando múltiplos avatares de IA para criar vídeos de histórias de sucesso relacionáveis e convincentes que constroem confiança.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos multi-avatar do HeyGen apoia a narrativa dinâmica?

O poderoso gerador de vídeos multi-avatar do HeyGen permite que você traga múltiplos avatares de IA para uma única cena, promovendo conversas dinâmicas e perspectivas diversas. Essa capacidade é perfeita para criar narrativas envolventes e vídeos de treinamento que realmente cativam seu público.

Quais opções de personalização estão disponíveis para criar avatares de IA únicos no HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, permitindo que você construa seus próprios avatares de IA personalizados com estilos e expressões únicas. Você pode personalizar roupas, fundos e até gerar um gêmeo digital de si mesmo, garantindo que seus avatares de IA representem perfeitamente sua marca ou mensagem.

O HeyGen é uma plataforma fácil de usar para gerar vídeos envolventes de avatares de IA a partir de texto?

Absolutamente, o HeyGen é projetado como um editor de texto para vídeo intuitivo, tornando a criação de vídeos profissionais de avatares de IA notavelmente fácil. Basta inserir seu roteiro, e a avançada IA do HeyGen gerará um vídeo com sincronização labial perfeita e vozes expressivas.

Posso usar o HeyGen para recursos avançados como suporte multilíngue e criação de vídeos em lote?

Sim, o HeyGen suporta robustas capacidades multilíngues com uma ampla gama de vozes de IA, permitindo que você alcance audiências globais sem esforço. Além disso, você pode aproveitar a criação em lote em múltiplos avatares simultaneamente, agilizando significativamente seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

