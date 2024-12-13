Crie um vídeo de anúncio "criador de vídeo do filme do mês" de 45 segundos, projetado para entusiastas de cinema e criadores de conteúdo. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos e energéticos mostrando trechos de vários gêneros de filmes, acompanhados por uma música de fundo cinematográfica e animada. Destaque como os extensos "Templates e cenas" do HeyGen simplificam o processo de criação de vídeos, permitindo que os usuários criem prévias envolventes sem esforço.

Gerar Vídeo