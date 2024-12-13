A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo a geração instantânea de vídeos a partir do seu roteiro. Nossas poderosas ferramentas de IA permitem que você produza vídeos com aparência profissional de forma eficiente, que você pode então baixar em qualidade de até 4K para compartilhamento em várias plataformas de mídia social.