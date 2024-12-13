Gerador de Vídeos de Treinamento com Gráficos em Movimento para Aprendizado Profissional

Crie vídeos de treinamento com gráficos em movimento de alta qualidade e profissionalismo, com animações envolventes, impulsionados pelos avatares de IA da HeyGen.

529/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo animado de 60 segundos para treinadores corporativos e educadores, ilustrando um tópico complexo com um estilo de "vídeo animado" que torna o aprendizado acessível. A estética visual deve ser informativa e ilustrativa, apresentando um "avatar de IA" amigável que narra o conteúdo de forma profissional. Enfatize o processo contínuo de transformar um roteiro em um vídeo completo usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para "vídeos de treinamento".
Prompt de Exemplo 2
Produza um conteúdo dinâmico de 15 segundos em formato curto direcionado a "criadores" de redes sociais e influenciadores, mostrando "animações impressionantes" para engajamento rápido. O estilo visual deve ser acelerado, moderno e vibrante, cheio de trechos sonoros cativantes e efeitos visuais. Ilustre como a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen fornece recursos ricos e como o "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" simplifica a adaptação de conteúdo para diferentes plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "vídeo de produto" conciso de 45 segundos para empresas de e-commerce e gerentes de produto, destacando um novo recurso com "gráficos em movimento" elegantes e alinhados à marca. A apresentação visual deve ser corporativa e com a marca, com demonstrações claras do produto e uma narração profissional. Demonstre a facilidade de adicionar "legendas" para maior acessibilidade, geradas automaticamente a partir do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", tornando o fluxo de trabalho do "gerador de vídeo" eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento com Gráficos em Movimento

Crie vídeos de treinamento com gráficos em movimento profissionais e envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, projetadas para experiências de aprendizado impactantes.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de treinamento escolhendo entre uma variedade de modelos e cenas profissionalmente projetados que se adequam ao seu tópico, dando ao seu conteúdo uma base visual forte.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando avatares de IA e integrando sua própria mídia, tornando seu conteúdo mais relacionável e único para seu público.
3
Step 3
Aplique Gráficos em Movimento
Enriqueça sua mensagem de treinamento utilizando o editor de arrastar e soltar para adicionar animações profissionais e gráficos em movimento dinâmicos sem esforço.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Finalize seu vídeo de treinamento e exporte-o em formatos de alta qualidade, incluindo exportações em resolução 4K, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção em Treinamentos

.

Aproveite gráficos em movimento gerados por IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que capturam a atenção e melhoram a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus vídeos de marketing criativos com animações profissionais?

A HeyGen capacita criadores a produzir animações impressionantes e envolventes para vídeos de marketing, transformando ideias em histórias visuais de alta qualidade. Nossa plataforma simplifica o processo de criação de vídeos animados, mesmo para aqueles sem habilidades extensas de design.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos intuitivo para conteúdo animado?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos intuitivo com um editor de arrastar e soltar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos animados sem esforço. Essa capacidade de Designer de Movimento de IA garante uma experiência sem curva de aprendizado, tornando o conteúdo animado profissional acessível a todos os usuários.

As ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen podem me ajudar a criar gráficos em movimento personalizáveis?

Com certeza, as ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen são projetadas para ajudá-lo a gerar e personalizar gráficos em movimento com facilidade. Utilize nossos modelos e sugestões de usuário para criar gráficos em movimento profissionais que se alinhem perfeitamente à sua marca.

A HeyGen oferece opções de exportação de alta qualidade para meus vídeos animados?

Sim, a HeyGen suporta exportações de alta qualidade, incluindo opções para exportações em resolução 4K, garantindo que seus vídeos animados fiquem nítidos e profissionais. Isso permite que os criadores entreguem conteúdo polido adequado para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo