Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para potenciais compradores de primeira viagem, projetado para geração de leads. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável explicando os passos iniciais do processo de empréstimo imobiliário, apresentado com visuais brilhantes e tranquilizadores e uma narração calma e informativa. Utilize os avatares de IA da HeyGen para se conectar efetivamente com novos clientes.

