Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a agentes de crédito, mostrando como um gerador de explicações sobre hipotecas melhora o engajamento dos clientes. O estilo visual deve ser profissional e acessível, com texto claro na tela e uma narração amigável. Destaque os avatares de IA da HeyGen para personalizar a apresentação, ajudando os agentes de crédito a construir relações mais fortes ao entregar informações complexas sobre hipotecas de forma fácil de entender.

