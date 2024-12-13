Embora a HeyGen seja uma poderosa plataforma de criação de vídeos impulsionada por IA, os vídeos educacionais de alta qualidade que ela produz são projetados para compatibilidade perfeita com vários sistemas de gestão de aprendizagem (LMS). Você pode facilmente exportar e incorporar ou vincular seu conteúdo aos seus cursos online existentes para uma entrega eficaz.