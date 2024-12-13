Criador de Vídeos de Trajetórias de Mobilidade para Mobilidade Interna

Simplifique a criação de vídeos envolventes de trajetórias de carreira para aumentar a retenção e o crescimento dos funcionários, usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.

351/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a profissionais de L&D e gerentes de RH, destacando vídeos de mobilidade de talentos bem-sucedidos e iniciativas de desenvolvimento de talentos. Este vídeo deve utilizar modelos e cenas profissionais e dinâmicas com música de fundo animada e uma voz autoritária, mostrando histórias de sucesso internas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para departamentos de RH e profissionais de L&D, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeos de trajetórias de mobilidade. Empregue um estilo visual moderno e dinâmico que mostre a facilidade de converter um roteiro em um vídeo de IA, completo com uma narração amigável e clara usando texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo empático de 50 segundos para funcionários explorando novos papéis internamente, focando na jornada personalizada de mobilidade interna. O estilo visual deve ser limpo com texto fácil de ler, apresentando uma voz calma e tranquilizadora, e legendas claras para garantir acessibilidade e compreensão das novas oportunidades.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Trajetórias de Mobilidade

Crie facilmente vídeos envolventes de mobilidade de talentos e trajetórias de carreira usando IA, capacitando seus funcionários com orientações claras e visualmente ricas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo ou colando seu roteiro de trajetória de carreira no HeyGen. Nosso recurso de "Texto-para-vídeo a partir do roteiro" lançará a base para seu vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais
Selecione entre "Modelos e cenas" profissionais para estruturar seu vídeo e adicionar apelo visual. Você também pode escolher um avatar de IA para apresentar seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Gere "Narrações" naturais em vários idiomas para narrar suas trajetórias de mobilidade. Melhore a clareza com legendas geradas automaticamente para seu público.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Finalize seu vídeo aplicando seus "Controles de branding (logotipo, cores)" para manter a consistência da marca. Em seguida, exporte seu vídeo completo em vários formatos de proporção para fácil compartilhamento em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar o Crescimento e Desenvolvimento de Carreira

.

Crie vídeos inspiradores que incentivem os funcionários a explorar opções de mobilidade interna e perseguir suas aspirações de carreira.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de mobilidade de talentos?

O HeyGen capacita profissionais de L&D e departamentos de RH a criar vídeos envolventes de trajetórias de carreira de forma eficiente usando seu criador de vídeos de IA. Aproveite a funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para desenvolvimento de talentos e engajamento dos funcionários.

Quais controles criativos o HeyGen oferece para caminhos de aprendizagem personalizados?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, juntamente com uma rica biblioteca de modelos e cenas. Isso permite a criação de conteúdo animado único e vídeos de treinamento interativos que ressoam com caminhos de aprendizagem personalizados.

O HeyGen pode suportar comunicação multilíngue para mobilidade interna global?

Sim, o HeyGen oferece geração robusta de narrações com voiceovers multilíngues e legendas automáticas. Isso garante que seus vídeos de mobilidade interna sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho global diversificada, aumentando o engajamento dos funcionários em várias regiões.

Como posso garantir que meus vídeos gerados por IA sejam consistentes com minha marca?

O HeyGen inclui controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes personalizadas em cada vídeo. Isso garante que todos os seus vídeos de treinamento corporativo e desenvolvimento de talentos mantenham uma identidade de marca profissional e coesa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo