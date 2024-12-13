Criador de Vídeos de Trajetórias de Mobilidade para Mobilidade Interna
Simplifique a criação de vídeos envolventes de trajetórias de carreira para aumentar a retenção e o crescimento dos funcionários, usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a profissionais de L&D e gerentes de RH, destacando vídeos de mobilidade de talentos bem-sucedidos e iniciativas de desenvolvimento de talentos. Este vídeo deve utilizar modelos e cenas profissionais e dinâmicas com música de fundo animada e uma voz autoritária, mostrando histórias de sucesso internas.
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para departamentos de RH e profissionais de L&D, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeos de trajetórias de mobilidade. Empregue um estilo visual moderno e dinâmico que mostre a facilidade de converter um roteiro em um vídeo de IA, completo com uma narração amigável e clara usando texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Desenhe um vídeo empático de 50 segundos para funcionários explorando novos papéis internamente, focando na jornada personalizada de mobilidade interna. O estilo visual deve ser limpo com texto fácil de ler, apresentando uma voz calma e tranquilizadora, e legendas claras para garantir acessibilidade e compreensão das novas oportunidades.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento de Mobilidade Interna.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentem a compreensão e retenção dos funcionários sobre informações de trajetórias de carreira.
Desenvolva Conteúdo Abrangente de Trajetórias de Carreira.
Produza um volume maior de cursos acessíveis e de alta qualidade sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades internas para toda a sua força de trabalho.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de mobilidade de talentos?
O HeyGen capacita profissionais de L&D e departamentos de RH a criar vídeos envolventes de trajetórias de carreira de forma eficiente usando seu criador de vídeos de IA. Aproveite a funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para desenvolvimento de talentos e engajamento dos funcionários.
Quais controles criativos o HeyGen oferece para caminhos de aprendizagem personalizados?
O HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, juntamente com uma rica biblioteca de modelos e cenas. Isso permite a criação de conteúdo animado único e vídeos de treinamento interativos que ressoam com caminhos de aprendizagem personalizados.
O HeyGen pode suportar comunicação multilíngue para mobilidade interna global?
Sim, o HeyGen oferece geração robusta de narrações com voiceovers multilíngues e legendas automáticas. Isso garante que seus vídeos de mobilidade interna sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho global diversificada, aumentando o engajamento dos funcionários em várias regiões.
Como posso garantir que meus vídeos gerados por IA sejam consistentes com minha marca?
O HeyGen inclui controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes personalizadas em cada vídeo. Isso garante que todos os seus vídeos de treinamento corporativo e desenvolvimento de talentos mantenham uma identidade de marca profissional e coesa.