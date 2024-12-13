Criador de Vídeos de Atualização de Conscientização sobre Mobilidade para Impacto

Transforme seu roteiro em conteúdo educacional envolvente com Texto-para-vídeo, aumentando a conscientização sobre mobilidade sem esforço.

394/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo educacional interno de 30 segundos para funcionários e partes interessadas da empresa, anunciando uma atualização significativa nos conceitos de mobilidade corporativa. Utilize um estilo visual profissional e ligeiramente futurista com uma narração calma e envolvente, fazendo bom uso dos avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de alcance comunitário de 60 segundos direcionado a residentes locais e grupos de defesa, destacando o impacto positivo de um novo plano de mobilidade local, criado através da Criação de Vídeo Nativa por Prompt. O estilo visual deve ser inspirador e focado na comunidade, com uma trilha sonora motivadora, construindo cenas facilmente com os Modelos & cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma atualização concisa de 15 segundos sobre conscientização de mobilidade para o público em geral, incluindo aqueles com deficiência auditiva, sobre uma mudança temporária de serviço. O vídeo deve apresentar um estilo visual direto, informativo e brilhante, com uma voz amigável e clara, garantindo máxima acessibilidade ao incorporar Legendas do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Atualização de Conscientização sobre Mobilidade

Crie atualizações de conscientização sobre mobilidade profissional sem esforço com o gerador de vídeos de IA do HeyGen, transformando seu roteiro em conteúdo visual envolvente em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua mensagem. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro colando seu conteúdo preparado diretamente no editor, formando a base do seu vídeo de atualização de conscientização sobre mobilidade.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aprimore seu vídeo com um toque profissional. Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem, garantindo um apresentador consistente e envolvente para seu conteúdo educacional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Personalize a aparência do seu vídeo para corresponder à sua marca. Incorpore visuais relevantes, aplique os controles de branding da sua empresa e escolha entre vários Modelos & cenas para fazer sua atualização de conscientização sobre mobilidade se destacar.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização
Finalize e compartilhe seu vídeo concluído. Use nossa capacidade de redimensionamento de Proporção & exportações para otimizar seu vídeo para diferentes plataformas, garantindo que sua atualização de conscientização sobre mobilidade alcance seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo de Conscientização sobre Mobilidade Compartilhável

.

Produza rapidamente vídeos dinâmicos e compartilháveis para plataformas de mídia social, expandindo efetivamente o alcance e o impacto de suas campanhas de conscientização sobre mobilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que simplifica a produção de conteúdo. Os usuários podem transformar texto em vídeo sem esforço, aproveitando avatares de IA e um motor criativo poderoso para produzir vídeos envolventes a partir de um simples roteiro.

Que tipo de vídeos especializados posso produzir com o HeyGen?

O HeyGen permite o desenvolvimento rápido de diversos conteúdos, incluindo vídeos educacionais e projetos de criador de vídeos de atualização de conscientização sobre mobilidade. Com seus extensos Modelos & cenas, você pode alcançar a Geração de Vídeo de Ponta a Ponta adaptada a necessidades específicas.

Posso facilmente transformar meu roteiro escrito em um vídeo profissional?

Absolutamente. O HeyGen se destaca como criador de vídeos ao permitir a funcionalidade direta de Texto-para-vídeo a partir do roteiro. Basta inserir seu roteiro, e o Agente de Vídeo de IA do HeyGen dará vida a ele com avatares de IA realistas.

Quais opções de personalização estão disponíveis para meus vídeos gerados por IA?

O HeyGen oferece opções robustas para personalizar seus vídeos gerados por IA. Você pode selecionar entre vários avatares de IA, adicionar Legendas, e utilizar o redimensionamento de Proporção & exportações para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo