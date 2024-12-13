Gerador de Vídeo de Suporte Móvel: Crie em Movimento

Gere vídeos profissionais diretamente do seu celular. Utilize avatares AI para dar vida aos seus roteiros sem esforço.

Crie um vídeo instrucional de 2 minutos destinado a novos funcionários de suporte técnico, demonstrando as melhores práticas para utilizar um novo gerador de vídeo de suporte móvel. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e calmo, com texto claro na tela e uma narração precisa para guiar os usuários pela interface, garantindo uma solução de problemas eficiente e interação com o cliente. Foque em destacar os principais recursos da plataforma.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 1,5 minuto direcionado a desenvolvedores e gerentes de TI, mostrando a integração perfeita da API do nosso gerador de vídeo AI para criação de conteúdo automatizado. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando diagramas animados e gravações de tela de trechos de código, complementados por uma voz confiante e conhecedora entregando a narrativa. Enfatize como a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um script simplifica o fluxo de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia rápido de 1 minuto para redatores técnicos e gerentes de produto, ilustrando como usar eficientemente um gerador de vídeo a partir de imagem para transformar documentação estática em recursos visuais dinâmicos. O vídeo precisa de uma apresentação visual limpa e passo a passo com animações sutis e um tom de áudio encorajador e amigável, utilizando os Templates & cenas do HeyGen para desenvolvimento rápido. Mostre o impacto do suporte integrado de Biblioteca de Mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos voltado para equipes de marketing e proprietários de produtos, destacando a vantagem estratégica de empregar avatares AI para distribuição multiplataforma de atualizações técnicas urgentes. Visualmente, opte por uma abordagem dinâmica e envolvente, apresentando vários avatares AI comunicando-se em diferentes telas de dispositivos, apoiados por uma trilha sonora inspiradora e profissional. Demonstre como o redimensionamento de proporção e exportações garantem visualização ideal em todas as plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Suporte Móvel

Transforme facilmente seu conteúdo de suporte em vídeos envolventes e amigáveis para dispositivos móveis, proporcionando assistência clara e concisa aos seus usuários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu roteiro de suporte. A AI do HeyGen utiliza capacidades de texto para vídeo para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, garantindo clareza para os espectadores móveis.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares AI para representar visualmente sua mensagem de suporte. Você também pode utilizar nosso gerador de vídeo a partir de imagem para transformar imagens estáticas em cenas dinâmicas, personalizando templates para um visual profissional.
3
Step 3
Adicione Narração
Gere narrações com som natural em vários idiomas para acompanhar seu vídeo. Garanta que seu vídeo de suporte móvel seja acessível e fácil de entender para todos os usuários através de narrações de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Otimize seu vídeo para visualização móvel com redimensionamento de proporção, depois exporte e compartilhe facilmente em várias plataformas para uma Distribuição Multiplataforma perfeita.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de Anúncios de Alto Desempenho

.

Produza rapidamente anúncios em vídeo de alto impacto usando AI, adaptados para alcance e desempenho eficazes em canais móveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando AI?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo AI para transformar texto em vídeos profissionais, completos com avatares AI realistas e cenas dinâmicas. Isso permite a criação de conteúdo automatizado de forma eficiente, sem exigir expertise tradicional em edição de vídeo.

O HeyGen pode integrar-se a sistemas existentes ou suportar branding personalizado?

Sim, o HeyGen oferece integração robusta de API para incorporação perfeita em seus fluxos de trabalho atuais, facilitando a criação de conteúdo automatizado e distribuição multiplataforma. Você também pode aplicar controles abrangentes de branding, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, para manter a consistência da marca.

Que tipo de avatares AI e opções de narração estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares AI realistas e suporta geração extensa de narrações em vários idiomas, incluindo traduções. Esta combinação poderosa permite aos usuários criar vídeos envolventes com alcance global e porta-vozes personalizados.

O HeyGen suporta a criação de vídeos otimizados para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para otimizar o conteúdo de vídeo para vídeos populares de mídia social e formatos de vídeo de curta duração. Seus recursos de redimensionamento de proporção e exportação garantem que suas criações sejam perfeitamente adaptadas para diversas plataformas e públicos.

