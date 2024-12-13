Seu Gerador de Vídeos Tutoriais para Aplicativos Móveis

Explique as funcionalidades do seu aplicativo de forma clara e concisa com narrações naturais de IA, tornando seus tutoriais acessíveis e profissionais.

Crie um vídeo tutorial dinâmico de 45 segundos, voltado para desenvolvedores de aplicativos e entusiastas de tecnologia, que demonstre como funciona um novo recurso de aplicativo móvel, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para guiar os usuários através do processo com um estilo visual de interface limpa e moderna e uma narração energética e informativa de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de IA conciso de 30 segundos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e educadores, mostrando a facilidade de usar um gerador de vídeo tutorial de IA para guias rápidos de como fazer, apresentando um estilo visual envolvente e profissional com transições dinâmicas e construído usando os diversos modelos de vídeo da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos usando um gerador de vídeo de IA, projetado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, para explicar um tópico complexo de forma simples, utilizando um estilo visual e de áudio elegante e acessível com visuais nítidos e legendas geradas automaticamente, impulsionadas pela HeyGen, ainda mais aprimoradas pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um explicador de produto de 20 segundos em ritmo acelerado, ideal para gerentes de mídias sociais e gerentes de produto, destacando um benefício chave de um novo produto ou serviço, empregando um estilo visualmente orientado, conciso, sem rodeios e otimizado para várias plataformas usando a funcionalidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, criado rapidamente a partir de um prompt de texto usando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos Tutoriais para Aplicativos Móveis

Transforme facilmente as funcionalidades do seu aplicativo em guias de vídeo envolventes e passo a passo que cativam seu público e melhoram a compreensão do usuário.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando o conteúdo do seu tutorial usando "prompts de texto" claros ou carregando um roteiro completo. Isso forma a base para o seu vídeo gerado por IA.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de "modelos de vídeo" adaptados para tutoriais ou personalize cenas com mídia de estoque e avatares de IA para dar vida visual à funcionalidade do seu aplicativo.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Aprimore seu tutorial com "narrações de IA" de som natural em vários idiomas. Adicione automaticamente legendas ou subtítulos para garantir que suas instruções sejam acessíveis a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize poderosas "ferramentas de edição" para refinar seu vídeo, ajustar elementos de branding como logotipos e cores, e depois exportá-lo em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Demonstrações Rápidas de Recursos de Aplicativos para Mídias Sociais

Produza rapidamente vídeos tutoriais curtos e impactantes e destaques para plataformas sociais, mostrando funcionalidades chave do aplicativo para um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos tutoriais de IA?

A HeyGen permite que você crie vídeos tutoriais de IA envolventes de forma fácil, usando avatares de IA avançados e um recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Basta inserir seus prompts de texto, escolher entre vários modelos de vídeo e gerar narrações profissionais de IA para explicar etapas complexas com facilidade.

Que tipos de vídeos tutoriais posso fazer com a HeyGen?

A HeyGen é um criador de vídeos tutoriais versátil, perfeito para criar vídeos tutoriais dinâmicos de aplicativos móveis, demonstrações de produtos e instruções passo a passo para qualquer tópico. Nossas ferramentas de edição robustas e legendas automáticas garantem que seu conteúdo seja claro e acessível.

A HeyGen oferece recursos para aprimorar meus vídeos tutoriais?

Sim, a HeyGen fornece um conjunto de recursos projetados para aprimorar seus vídeos tutoriais, incluindo visuais de IA de alta qualidade, narrações realistas de IA e uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais. Otimize facilmente seus vídeos para compartilhamento em mídias sociais em várias plataformas.

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA fácil de usar para tutoriais?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA incrivelmente fácil de usar para criar tutoriais. Você pode rapidamente transformar prompts de texto em vídeos atraentes com avatares de IA realistas e modelos de vídeo pré-desenhados, simplificando todo o seu processo de produção.

