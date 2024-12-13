Criador de Onboarding de Aplicativos Móveis: Construa Jornadas de Usuário Envolventes

Projete experiências de onboarding sem esforço, guiando os usuários com explicações dinâmicas impulsionadas pelo recurso de texto-para-vídeo do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Eleve seu UI de onboarding a novos patamares criando um vídeo cativante de 45 segundos para gerentes de produto e startups, com uma estética visual limpa, moderna e minimalista, com transições suaves de UI, complementadas por uma narração calma e informativa de um avatar de IA gerado no HeyGen, enfatizando uma experiência superior do usuário desde o início.
Prompt de Exemplo 2
Transforme processos complexos em um Processo de Onboarding Simplificado com um vídeo dinâmico de 60 segundos projetado para equipes de marketing e proprietários de negócios, apresentando um estilo visual profissional que mostra de forma dinâmica um fluxo de onboarding de aplicativo envolvente em várias telas, impulsionado por uma narração energética e motivacional gerada via geração de Narração do HeyGen e utilizando diversos Modelos & cenas para montagem rápida.
Prompt de Exemplo 3
Libere sua criatividade ao projetar telas de onboarding atraentes com um vídeo de 30 segundos voltado para designers freelancers e pequenas agências, apresentando um estilo visual ousado e criativo que destaca elementos de design personalizáveis e uma narração nítida e envolvente, tudo enquanto integra sem esforço visuais de alta qualidade do suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar seu UI Visual geral.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Onboarding de Aplicativos Móveis

Projete experiências de onboarding de aplicativos móveis cativantes sem esforço com as poderosas ferramentas do HeyGen, garantindo que os usuários compreendam e se envolvam com seu aplicativo desde o primeiro dia.

1
Step 1
Crie Suas Telas de Onboarding
Comece projetando suas telas de onboarding iniciais usando nossa interface intuitiva. Aproveite vários modelos & cenas para construir rapidamente uma jornada de usuário visualmente atraente.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça suas telas com mídia rica. Utilize a biblioteca de mídia integrada/suporte de estoque para incluir imagens, ícones e ilustrações relevantes que esclareçam os recursos do seu aplicativo.
3
Step 3
Gere Narrações Explicativas
Guie os usuários através da funcionalidade do seu aplicativo com áudio claro. Empregue a geração de narração para criar narrações profissionais que contribuam para um processo de onboarding simplificado.
4
Step 4
Exporte Seu Fluxo de Onboarding
Uma vez concluído, exporte facilmente seu vídeo de onboarding de aplicativo móvel. Use redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para garantir que seu fluxo de onboarding de aplicativo esteja perfeitamente otimizado para vários dispositivos móveis.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Tutoriais In-App

Gere facilmente tutoriais em vídeo abrangentes e demonstrações de recursos para educar os usuários de forma eficaz dentro do processo de onboarding de aplicativos móveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o apelo visual do meu onboarding de aplicativo móvel?

O HeyGen capacita você a projetar telas de onboarding cativantes com avatares de IA, texto-para-vídeo dinâmico e uma rica biblioteca de mídia, elevando a experiência inicial do usuário do seu aplicativo com um forte UI Visual.

O que torna o HeyGen um criador de onboarding de aplicativos móveis eficaz?

O HeyGen simplifica a criação de fluxos de onboarding de aplicativos móveis envolventes por meio de modelos intuitivos, geração de texto-para-vídeo e controles de marca, garantindo uma experiência de usuário profissional e consistente desde as telas de boas-vindas.

O HeyGen pode ajudar a criar elementos de UI de onboarding envolventes sem habilidades extensas de design?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de elementos de UI de onboarding envolventes. Com modelos prontos para uso, avatares de IA e a capacidade de adicionar ilustrações personalizadas, você pode criar telas de boas-vindas visualmente impressionantes e indicadores de progresso sem esforço, mesmo sem expertise profunda em design de aplicativos móveis.

Como o HeyGen simplifica a criação de um fluxo de onboarding de aplicativo?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de fluxo de onboarding de aplicativo. Você pode gerar rapidamente vídeos de onboarding profissionais a partir de um roteiro, adicionar narrações, utilizar cenas pré-construídas e gerenciar a marca, reduzindo significativamente o tempo e o esforço necessários para construir um processo de onboarding simplificado.

