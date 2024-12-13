Sim, a HeyGen permite a criação de visuais altamente envolventes adequados para diversas plataformas como Anúncios de Instalação de Aplicativo no Facebook, Anúncios do TikTok e Reels do Instagram. Você pode facilmente adaptar seus criativos de anúncio com várias proporções e gerar pré-visualizações para a App Store ou Google Play para maximizar a aquisição de usuários em todos os canais.