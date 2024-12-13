Para proprietários de pequenas empresas lançando um novo aplicativo, desenvolva um vídeo de anúncio móvel dinâmico de 30 segundos que capture a atenção imediata. Este vídeo precisa de um estilo visual vibrante e acelerado, mostrando as características do produto com transições energéticas, enquanto o áudio incorpora uma trilha sonora moderna e animada e uma narração clara e concisa gerada usando a geração de voz do HeyGen para destacar os principais benefícios do novo aplicativo, criando anúncios de vídeo envolventes.

