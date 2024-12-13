Criador de Vídeos de Missão: Amplifique Sua Mensagem Instantaneamente

Amplifique sua missão e inspire ação com a criação de vídeos online fácil, aproveitando Modelos e cenas profissionais.

Crie um vídeo de missão envolvente de 45 segundos para marcas orientadas por propósito ou não-designers que desejam comunicar seus valores centrais. O vídeo deve adotar um estilo visual inspirador e cinematográfico com música orquestral edificante e uma narração profissional, utilizando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para dar vida à visão rapidamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo online de 60 segundos direcionado a pequenas empresas e equipes de L&D, projetado para esclarecer um serviço ou conceito complexo. Empregue gráficos animados claros e uma narração amigável e informativa acompanhada por música de fundo envolvente. Este projeto aproveitará a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para agilizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de campanha de compartilhamento em redes sociais de 30 segundos para equipes de Marketing e Vendas, focado em aumentar o reconhecimento da marca para um novo produto. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, acompanhado por música pop moderna. Incorpore os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos de forma envolvente e inovadora.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 60 segundos para profissionais que desejam compartilhar sua expertise, talvez detalhando um cronograma de projeto ou um novo fluxo de trabalho. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e educacional, com música de fundo calma e uma narração clara. Melhore a acessibilidade e a retenção do espectador usando o recurso de Legendas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Missão

Crie vídeos de missão impactantes com nossa plataforma movida por IA. Defina facilmente seu propósito, inspire ação e conecte-se com seu público por meio de visuais envolventes.

1
Step 1
Crie Sua Visão
Comece delineando sua missão ou colando um roteiro. Nossa plataforma movida por IA transforma seu texto em uma base de vídeo dinâmica, preparando o cenário para sua mensagem poderosa.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Explore uma gama diversificada de modelos de vídeo profissionalmente projetados para articular visualmente seu propósito. Escolha cenas e elementos que ressoem com sua mensagem central, garantindo um impacto poderoso.
3
Step 3
Personalize Sua Mensagem
Personalize seu vídeo com controles de branding, adicionando seu logotipo e cores da marca para garantir uma aparência consistente e profissional. Personalize cada detalhe para refletir sua missão única.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Impacto
Uma vez aperfeiçoado, exporte seu vídeo de missão em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Utilize capacidades de compartilhamento em redes sociais sem interrupções para amplificar seu alcance e inspirar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique o Alcance da Missão

.

Produza rapidamente vídeos envolventes para redes sociais para lançar campanhas, informar os espectadores e aumentar o apoio às suas iniciativas estratégicas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um criador de vídeos online eficaz para projetos criativos?

A HeyGen capacita qualquer pessoa a ser um criador de vídeos com sua plataforma intuitiva movida por IA, oferecendo modelos de vídeo personalizáveis e uma extensa biblioteca de ativos para criação de vídeos criativos. Isso facilita para não-designers fazerem um vídeo rapidamente.

O que torna a HeyGen ideal para criar um vídeo de missão ou visão envolvente?

A HeyGen é o criador de vídeos de missão definitivo, permitindo que você crie campanhas de vídeo envolventes e focadas em histórias que comunicam claramente seus valores e visão centrais. Você pode lançar sua campanha com vídeos personalizados e estratégicos, seja usando estilos animados ou de ação ao vivo.

A HeyGen pode ajudar não-designers a criar vídeos animados de alta qualidade com tecnologia de texto-para-vídeo de IA?

Com certeza! A HeyGen é uma plataforma movida por IA projetada como uma poderosa ferramenta de criação de vídeos para não-designers, permitindo que você gere facilmente vídeos animados usando a tecnologia de texto-para-vídeo de IA. Seu Construtor de Personagens e elementos personalizáveis tornam a produção de vídeos animados simples e envolvente.

Como a HeyGen apoia a personalização criativa para aumentar o reconhecimento da marca?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para incorporar seu logotipo e cores, e uma rica biblioteca de ativos de fotos e clipes de vídeo. Isso permite que você adapte seu conteúdo com precisão, aumentando o reconhecimento da marca e garantindo que seus vídeos estejam alinhados com sua visão única.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo