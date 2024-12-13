Criador de Vídeos de Mini-Curso: Crie Lições Envolventes Rápido

Construa mini-cursos cativantes e experiências de aprendizado interativas com IA. Transforme seus roteiros em vídeos polidos instantaneamente com texto-para-vídeo.

502/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a equipes de marketing e gerentes de sucesso do cliente, mostrando como o HeyGen atua como um 'Gerador de Vídeo de IA' para uma 'educação do cliente' superior. A estética visual deve ser limpa e profissional, com um avatar feminino de IA amigável explicando conceitos sobre um fundo de filmagens de estoque relevantes. Utilize o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para ilustrar como mídias diversas podem aprimorar o aprendizado, juntamente com a geração clara de Narração para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional elegante de 60 segundos para profissionais ocupados e treinadores corporativos, ilustrando os benefícios do 'microlearning' usando um 'criador de cursos de IA'. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e autoritário, empregando avatares 3D profissionais em um ambiente de sala de aula virtual. Destaque como o recurso de Legendas/captions do HeyGen garante acessibilidade e engajamento, enquanto vários Modelos e cenas são usados para construir rapidamente lições atraentes e concisas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo energético de 30 segundos voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, demonstrando como usar um 'construtor de mini-curso' para criar poderosos 'imãs de leads'. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, com transições rápidas e sobreposições de texto em negrito, conduzido por um avatar de IA carismático. Enfatize o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen para distribuição multiplataforma, tornando simples a reutilização de conteúdo para alcance máximo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mini-Curso

Transforme seu conhecimento em mini-cursos envolventes e profissionais com criação de vídeo impulsionada por IA, projetada para experiências de aprendizado impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Curso
Comece inserindo seu roteiro ou esboço. Nosso criador de cursos de IA utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo para gerar instantaneamente segmentos de vídeo profissionais, transformando suas ideias em uma lição visual com facilidade.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Visuais
Enriqueça seu mini-curso com avatares de IA dinâmicos e selecione de uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para adicionar visuais relevantes. Isso garante que seus vídeos sejam não apenas informativos, mas também visualmente cativantes e envolventes.
3
Step 3
Refine e Adicione Elementos Interativos
Aperfeiçoe seus módulos de microlearning utilizando legendas/captions precisas para acessibilidade e clareza. Revise e ajuste cada detalhe para garantir que seu conteúdo seja polido e impactante.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Mini-Curso
Uma vez finalizado, facilmente redimensione e exporte seu mini-curso em vários formatos adequados para qualquer plataforma. Seja para educação de clientes ou geração de leads, seu conteúdo de vídeo profissional está pronto para compartilhamento imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Utilize vídeo de IA para simplificar tópicos desafiadores, transformando-os em conteúdo de mini-curso facilmente digerível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de mini-curso?

O HeyGen utiliza tecnologia poderosa de Gerador de Vídeo de IA para transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações profissionais. Isso o torna um criador de cursos de IA ideal para educação de clientes e conteúdo de microlearning, agilizando seu fluxo de produção de forma eficiente.

Posso personalizar a identidade visual dos meus vídeos de curso com o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen atua como um robusto criador de vídeos de mini-curso, fornecendo controles extensivos de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos. Você também pode utilizar nossos diversos modelos e cenas para criar vídeos profissionais e visualmente consistentes para seus cursos online.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficaz para conteúdo de vídeo geral com IA?

O HeyGen é um Gerador de Vídeo de IA eficaz que se destaca em transformar texto em conteúdo de vídeo cativante usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto-para-vídeo. Isso permite que você produza rapidamente vídeos de alta qualidade para diversos propósitos gerais, incluindo imãs de leads, sem precisar de habilidades extensas de edição de vídeo.

O HeyGen suporta vários formatos de vídeo e recursos de acessibilidade para meus cursos?

Sim, o HeyGen garante que seus vídeos sejam versáteis e acessíveis para todos os aprendizes. Você pode facilmente ajustar proporções de aspecto para diferentes plataformas e gerar legendas/captions automáticas, tornando seu conteúdo de microlearning otimizado para dispositivos móveis e envolvente para um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo