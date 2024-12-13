Gerador de Vídeos de Atualização de Marcos: Vídeos Profissionais, Rápidos

Transforme suas atualizações em histórias envolventes com modelos de vídeo profissionais, economizando tempo e aumentando o engajamento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma atualização de progresso de projeto interno de 45 segundos direcionada a partes interessadas e membros da equipe, enfatizando um avanço no motor criativo. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e limpo com gráficos animados e uma narração otimista e informativa, aproveitando os modelos de vídeo profissionais da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio dinâmico de 15 segundos para redes sociais para seus seguidores, celebrando um marco significativo de crescimento da comunidade. O estilo visual deve ser envolvente com cores da marca, apresentando uma narração curta e impactante. Garanta acessibilidade incorporando legendas da HeyGen e enriqueça os visuais usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos para funcionários e potenciais recrutas, detalhando como sua equipe superou um grande desafio para alcançar um marco interno crucial. Este vídeo de atualização de marco deve adotar um estilo visual autêntico e orientado por narrativa com uma narração edificante e calorosa, garantindo que o resultado final aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para distribuição versátil.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização de Marcos

Transforme facilmente seus relatórios de progresso em vídeos envolventes e profissionais. Gere atualizações dinâmicas de marcos com IA, aumentando a moral da equipe e a comunicação com as partes interessadas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro de atualização. Nossas ferramentas de geração de roteiro de IA podem ajudá-lo a articular conquistas chave, desafios e planos futuros, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.
2
Step 2
Escolha um Modelo Profissional
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais projetados para atualizações de negócios. Esses layouts pré-desenhados fornecem uma base polida, permitindo que você visualize rapidamente seus vídeos de atualização de marcos.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Personalize seu vídeo aplicando sua personalização de marca. Incorpore o logotipo da sua empresa, cores e fontes da marca para garantir uma aparência consistente e profissional que se alinhe com a identidade da sua organização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de atualização de marco esteja completo, utilize as opções flexíveis de exportação de vídeo para baixá-lo no formato e proporção desejados. Compartilhe facilmente seu vídeo profissional através de canais de comunicação interna ou redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicação Interna e Reconhecimento

Gere atualizações de marcos inspiradoras para reconhecer os esforços da equipe, aumentar a moral e manter as partes interessadas internas informadas e motivadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

A HeyGen atua como um poderoso motor criativo, permitindo que os usuários gerem vídeos profissionais sem esforço usando avatares de IA e uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais. Este processo simplificado torna a produção de vídeos de alta qualidade acessível para todos, impulsionando a criação eficiente de vídeos com IA.

A HeyGen pode lidar com todo o processo de produção de vídeo?

Sim, a HeyGen oferece Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, permitindo que você vá do conceito à conclusão em uma única plataforma. Inclui geração de roteiro de IA, geração de narração e legendas automáticas para equipar totalmente seus vídeos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding?

A HeyGen oferece amplas capacidades de personalização de marca, garantindo que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode facilmente incorporar logotipos, ajustar cores e utilizar várias configurações de proporção para manter a consistência da marca em todas as opções de exportação de vídeo.

A HeyGen é adequada para gerar vídeos de atualização de marcos?

Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeos de atualização de marcos ideal, perfeito para compartilhar conquistas da empresa ou progresso de projetos. Sua interface intuitiva e ferramentas rápidas tornam simples a produção de vídeos de atualização de marcos envolventes para redes sociais e comunicações internas.

