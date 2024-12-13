Criador de Vídeos de Microaprendizagem: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Crie facilmente vídeos de microaprendizagem que aumentam a retenção de conhecimento usando avatares de IA avançados.

Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos para novos funcionários detalhando os valores fundamentais da empresa, com um estilo visual profissional e amigável e narração clara. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem, aprimorada pela conversão de texto em vídeo a partir do roteiro para uma criação de conteúdo fluida, garantindo uma experiência de integração envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de microaprendizagem conciso de 30 segundos projetado para aumentar a retenção de conhecimento para profissionais ocupados, apresentando um ponto-chave de um workshop recente. Empregue visuais dinâmicos e envolventes com música de fundo animada, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido e geração de narração para adicionar uma trilha de áudio polida.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de microaprendizagem de 60 segundos voltado para equipes internas aprendendo um novo recurso de software, empregando uma abordagem visual passo a passo com um tom calmo e informativo. Certifique-se de incluir as Legendas da HeyGen para acessibilidade e incorpore capturas de tela ou clipes relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar pontos-chave de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional vibrante de 15 segundos destacando os benefícios de um criador de vídeos de microaprendizagem, projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH que buscam soluções rápidas de treinamento. Esta produção energética deve apresentar visuais modernos e música de fundo cativante, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentadores envolventes e demonstrando redimensionamento de proporção e exportações para destacar a versatilidade em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Microaprendizagem

Produza rapidamente vídeos de microaprendizagem envolventes e eficazes para treinamento de funcionários, integração e retenção de conhecimento usando ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro conciso. O criador de vídeos de IA transformará seu texto em cenas envolventes automaticamente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo, adicionando um toque pessoal aos seus vídeos de microaprendizagem.
3
Step 3
Aprimore com Visuais
Aumente a compreensão adicionando mídia relevante da biblioteca de estoque, utilizando modelos de vídeo ou incluindo elementos interativos como quizzes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos curtos e exporte-os em vários formatos de proporção para fácil compartilhamento, ou integre-os ao seu LMS para distribuição sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Fragmentos de Aprendizado Rápidos

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes, ideais para compartilhar conteúdo de aprendizado em pequenas doses e dicas em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos programas de treinamento e integração de funcionários?

A HeyGen revoluciona o treinamento e a integração de funcionários, permitindo que você crie rapidamente vídeos de microaprendizagem usando um avançado criador de vídeos de IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e sofisticada conversão de texto em fala para entregar conteúdo envolvente que aumenta a retenção de conhecimento para suas equipes.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de microaprendizagem facilmente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de microaprendizagem com recursos poderosos como conversão de texto em vídeo a partir de roteiro, diversos modelos de vídeo e avatares de IA realistas. Você pode gerar vídeos curtos de alta qualidade de forma eficiente, completos com geração de narração e legendas, tornando o conteúdo acessível e impactante.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca no conteúdo de microaprendizagem?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos de microaprendizagem estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Utilize nossos extensos modelos e cenas e a biblioteca de mídia/suporte de estoque integrado para produzir vídeos de treinamento profissionais e alinhados à marca sem esforço.

Por que escolher a HeyGen como meu criador de vídeos de microaprendizagem?

Escolher a HeyGen como seu criador de vídeos de microaprendizagem significa ganhar velocidade e eficiência incomparáveis na criação de conteúdo. Nossa plataforma capacita você a criar rapidamente vídeos de microaprendizagem com avatares de IA realistas e conversão de texto em fala, reduzindo significativamente o tempo de produção enquanto maximiza o engajamento e a retenção de conhecimento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo