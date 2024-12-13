Criador de Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem: Crie Vídeos Envolventes

Aumente a retenção de conhecimento e o engajamento dos funcionários com vídeos interativos de microaprendizagem usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos de demonstração de produto direcionado a potenciais clientes, destacando a experiência fluida de um novo recurso de software. Empregue visuais modernos e nítidos e legendas informativas na tela para destacar os benefícios e guiar os espectadores passo a passo em seu uso.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de conformidade de 30 segundos, autoritário mas acessível, para todos os funcionários da empresa, reforçando protocolos de segurança críticos como parte do treinamento corporativo. Aproveite os diversos modelos e cenas do HeyGen, juntamente com suporte de biblioteca de mídia/estoque, para criar cenários impactantes e uma voz clara e autoritária que assegure a retenção do conhecimento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 50 segundos de treinamento oferecendo dicas rápidas para falar em público de forma eficaz, voltado para profissionais que buscam aprimoramento de habilidades através de lições curtas. Incorpore elementos visuais dinâmicos e narração confiante, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compartilhamento ideal em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem

Crie vídeos de microaprendizagem envolventes para treinamento corporativo e aumente a retenção de conhecimento com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece convertendo facilmente seu conteúdo de treinamento em um vídeo dinâmico usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um avatar de IA para apresentar seu conteúdo, adicionando um toque humano aos seus vídeos de microaprendizagem.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Aprimore o aprendizado e a compreensão utilizando a geração de narrações para transmitir sua mensagem claramente.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize seu vídeo de microaprendizagem e exporte-o em vários formatos de proporção para distribuição perfeita em suas plataformas de treinamento corporativo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Aprendizagem Complexos

Divida facilmente assuntos complexos em vídeos de microaprendizagem digeríveis, aprimorando a compreensão e os resultados educacionais em qualquer área.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de microaprendizagem?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de microaprendizagem transformando roteiros em conteúdo profissional usando tecnologia avançada de texto para vídeo e avatares de IA realistas. Isso permite que as empresas produzam rapidamente materiais de treinamento corporativo envolventes sem a necessidade de ampla expertise em produção de vídeo.

Quais recursos o HeyGen oferece para tornar os vídeos de microaprendizagem mais envolventes?

O HeyGen aumenta o engajamento em vídeos de microaprendizagem através de recursos como avatares de IA personalizáveis, geração diversificada de narrações e a integração de elementos visuais de sua biblioteca de mídia. Os usuários também podem aproveitar modelos profissionais e adicionar legendas para criar vídeos de treinamento cativantes e acessíveis.

O HeyGen pode ser usado para escalar a produção de vídeos de treinamento corporativo em toda a organização?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para escalar eficientemente a produção de vídeos para treinamento corporativo. Suas capacidades, incluindo texto para vídeo, controles de marca e opções fáceis de exportação, permitem que as organizações produzam consistentemente vídeos instrucionais de alta qualidade para diversos objetivos de aprendizagem.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de microaprendizagem multilíngues para uma força de trabalho global?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, permitindo que você alcance um público global com seu conteúdo de microaprendizagem. Sua geração avançada de narrações e recursos automáticos de legendagem garantem que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e eficazes para diversos grupos linguísticos.

