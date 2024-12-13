Gerador de Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem: Impulsione o Aprendizado

Eleve o treinamento de funcionários. Crie instantaneamente vídeos de microaprendizagem envolventes usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Este vídeo de treinamento de 60 segundos é projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de L&D, ilustrando a simplicidade de gerar vídeos de treinamento impactantes com um gerador de vídeo de IA. Deve adotar um estilo visual e de áudio moderno e animado, aproveitando transições rápidas de cena e texto na tela para destacar os principais benefícios. O vídeo demonstrará como transformar um roteiro em uma peça polida usando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen e modelos pré-desenhados, completos com legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de eLearning informativo de 30 segundos voltado para treinadores corporativos e educadores, focando em estratégias para melhorar a retenção de conhecimento através de conteúdo em pequenos pedaços. O vídeo deve ter um estilo visual limpo e educacional com animações sutis e um tom profissional e encorajador. Integre mídia de estoque relevante da biblioteca de mídia da HeyGen e demonstre como é fácil exportar a peça final em vários formatos de proporção para entrega em múltiplas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo promocional rápido de 50 segundos para criadores de conteúdo e designers instrucionais, enfatizando a velocidade e eficiência de um gerador de vídeo de treinamento de microaprendizagem. Seu estilo visual e de áudio deve ser energético e inspirador, mostrando rapidamente o processo de criação do conceito à conclusão. Este vídeo deve aproveitar os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de texto-para-vídeo para gerar rapidamente vídeos de microaprendizagem envolventes, destacando a facilidade de transformar texto em conteúdo visual atraente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem

Produza rapidamente vídeos de treinamento de microaprendizagem envolventes usando IA para impulsionar a retenção de conhecimento e otimizar o treinamento de funcionários do roteiro ao produto final.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de treinamento como texto ou cole um roteiro existente. A capacidade de texto-para-vídeo da plataforma então transforma suas palavras em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar visualmente seu conteúdo de treinamento. Esses apresentadores digitais adicionam um toque humano profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seus vídeos de microaprendizagem para corresponder à identidade da sua organização aplicando controles de marca. Incorpore facilmente o logotipo, cores e fontes da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Publique
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Isso garante que seus vídeos de treinamento estejam prontos para publicação e distribuição sem problemas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdo de Treinamento Complexo

Transforme assuntos complexos em vídeos de microaprendizagem de fácil compreensão, tornando informações complexas acessíveis e envolventes para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de microaprendizagem?

A HeyGen funciona como um gerador intuitivo de vídeos de treinamento de microaprendizagem, permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo envolvente. Aproveite os avatares de IA e as capacidades de texto-para-vídeo para simplificar o processo de treinamento eficaz de funcionários.

A HeyGen realmente consegue gerar vídeos de IA de alta qualidade rapidamente?

Sim, a HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma roteiros em vídeos polidos com avatares de IA realistas e narração de texto-para-fala. Nossa plataforma ajuda você a criar vídeos de microaprendizagem de forma eficiente, garantindo a retenção de conhecimento sem tempo de produção extenso.

Quais recursos tornam a HeyGen uma ferramenta eficaz de autoria de eLearning de IA?

A HeyGen atua como uma poderosa ferramenta de autoria de eLearning de IA ao oferecer extensos modelos de vídeo e controles de personalização de marca para seus vídeos de treinamento. Sua capacidade de gerar narrações e adicionar legendas garante conteúdo de eLearning abrangente e acessível.

A HeyGen é adequada para programas de treinamento de funcionários em larga escala?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para apoiar iniciativas abrangentes de treinamento de funcionários e eLearning, facilitando a retenção de conhecimento em toda a sua organização. A HeyGen pode produzir conteúdo compatível com padrões de integração de LMS para se adequar aos sistemas existentes.

