Gerador de Módulos de Microaprendizado: Crie Cursos Envolventes Rápido

Simplifique a criação de seus cursos com um gerador de módulos de microaprendizado com IA. Converta facilmente roteiros em lições em vídeo envolventes usando geração de narração para máximo impacto e retenção.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos voltado para profissionais de Aprendizado & Desenvolvimento, mostrando como nosso gerador de módulos de microaprendizado simplifica a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando visualizações de dados animadas e uma narração confiante e profissional. Este vídeo demonstrará as capacidades de Criação de Cursos Eficientes em Tempo ao aproveitar o recurso de texto para vídeo da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo educacional polido.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos direcionado a empreendedores solo e criadores de e-learning, destacando o poder do nosso Criador de Cursos com IA para produzir cursos online profissionais. O estilo visual e de áudio deve ser energético e dinâmico, com cortes rápidos, música de fundo animada e um narrador carismático. Utilize os avatares de IA da HeyGen para dar vida a diversos instrutores virtuais, tornando tópicos complexos acessíveis e cativantes para seu público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo amigável e informativo de 30 segundos para pequenos empresários que buscam treinar sua equipe, explicando como nosso gerador de mini cursos melhora a retenção de conhecimento. Adote um estilo visual acessível com gráficos claros e simples e uma voz calorosa e encorajadora. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir áudio consistente e de alta qualidade que comunique efetivamente os benefícios do rápido lançamento de cursos.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo elegante e inovador de 50 segundos criado para educadores e treinadores corporativos que buscam construir cursos verdadeiramente interativos com nossa plataforma abrangente de criação de cursos. A estética visual deve ser de alta tecnologia e limpa, usando elementos de design minimalistas e um tom claro e autoritário. Melhore a compreensão e acessibilidade dos alunos empregando o recurso de legendas/captions da HeyGen, garantindo que cada mensagem seja recebida de forma clara.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Módulos de Microaprendizado

Transforme rapidamente seu conteúdo em experiências de aprendizado envolventes e em pequenos pedaços, projetadas para máximo impacto e retenção de conhecimento.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Utilize a assistência de IA para gerar roteiros detalhados ou cole facilmente seu material de aprendizado existente, iniciando seu processo de criação de módulos de microaprendizado.
2
Step 2
Escolha Sua Apresentação
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA e gere narrações realistas, personalizando seus cursos de microaprendizado com apresentadores virtuais envolventes.
3
Step 3
Refine Seu Módulo
Melhore a acessibilidade e o engajamento adicionando automaticamente legendas/captions ao seu vídeo, garantindo retenção de conhecimento abrangente para todos os alunos.
4
Step 4
Exporte e Implante
Gere seu módulo finalizado e exporte-o com opções flexíveis de redimensionamento de proporção e exportação, preparando seu conteúdo para qualquer plataforma de aprendizado móvel ou LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Micro-Contéudo Envolventes

.

Gere rapidamente clipes de vídeo envolventes para módulos de microaprendizado, tornando informações complexas digeríveis e compartilháveis em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode funcionar como um Criador de Cursos com IA para microaprendizado?

A HeyGen capacita você a criar rapidamente cursos de microaprendizado envolventes usando assistência avançada de IA. Aproveite nossos avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para transformar roteiros em conteúdo dinâmico, tornando a HeyGen um Gerador de Vídeo com IA eficiente para suas necessidades educacionais.

A HeyGen suporta a criação de cursos online envolventes?

Sim, a HeyGen permite que você desenvolva cursos online interativos que melhoram a retenção de conhecimento. Utilize avatares de IA profissionais, narrações personalizadas e cenas dinâmicas para oferecer módulos de treinamento de funcionários cativantes e conteúdo educacional.

O que torna a HeyGen um gerador de mini cursos eficiente em tempo?

A HeyGen simplifica a Criação de Cursos Eficientes em Tempo com modelos intuitivos, controles de marca e recursos de texto para vídeo. Isso permite que você gere rapidamente mini cursos profissionais e ofereça treinamento eficaz de funcionários sem a necessidade de ampla expertise em produção de vídeo.

A HeyGen pode ser usada como uma plataforma abrangente de criação de cursos?

Absolutamente, a HeyGen serve como uma plataforma versátil de criação de cursos, oferecendo avatares de IA, legendas automáticas e uma rica biblioteca de mídia. Você pode projetar cursos online de alta qualidade e conteúdo de aprendizado móvel adequado para diversos programas de treinamento de funcionários.

