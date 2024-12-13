Vídeo Educacional de Microlearning: Aumente o Engajamento e a Retenção

Aumente o engajamento dos aprendizes e crie vídeos dinâmicos de microlearning mais rapidamente usando os poderosos avatares de IA do HeyGen.

381/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de microlearning de 60 segundos para profissionais, a fim de melhorar a retenção de conhecimento de recursos complexos de software, enfatizando um estilo de áudio claro e explicativo com animações de texto informativas na tela. Utilize o recurso de Texto para vídeo do HeyGen para traduzir instruções detalhadas em um segmento educacional conciso e memorável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos para equipes de vendas, atualizando-as sobre novos conhecimentos de produtos com visuais dinâmicos e envolventes. O vídeo deve aproveitar os extensos Modelos e cenas do HeyGen para mostrar rapidamente os destaques do produto de forma visual, mantendo um estilo de áudio energético e persuasivo adequado para um ambiente acelerado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 50 segundos para trabalhadores remotos sobre um processo comum de fluxo de trabalho, garantindo acessibilidade e clareza. Empregue uma abordagem visual prática e passo a passo acompanhada por uma narração calma e orientadora, e integre as Legendas do HeyGen para apoiar diversas preferências de aprendizado e garantir compreensão universal.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos Educacionais de Microlearning

Aprenda a criar vídeos educacionais concisos e impactantes de forma rápida e eficiente para aumentar o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento usando as ferramentas de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro para Conteúdo Enxuto
Desenvolva um roteiro focado para seu vídeo educacional de microlearning. Utilize a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen para transformar seu texto em visuais envolventes de forma eficiente, garantindo que sua mensagem seja clara e concisa.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Visuais
Enriqueça seu vídeo com uma apresentação profissional. Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem e integre mídia de apoio da extensa biblioteca de mídia do HeyGen para uma experiência visual envolvente.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding e Estilo
Mantenha a identidade da sua organização para seus vídeos de eLearning. Utilize os controles de Branding do HeyGen para adicionar seu logotipo, fontes personalizadas e cores, garantindo que cada vídeo de treinamento esteja alinhado com seus padrões corporativos.
4
Step 4
Exporte para Gestão de Aprendizado
Prepare seus vídeos de treinamento para distribuição e análise. Exporte seu vídeo finalizado em várias proporções de aspecto usando Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto, depois faça o upload de forma integrada para o sistema de gestão de aprendizado escolhido para acompanhar o progresso e a conclusão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Tópicos Complexos

.

Transforme assuntos intrincados em vídeos de microlearning claros e digeríveis, melhorando a compreensão e o impacto educacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais de microlearning?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais de microlearning ao permitir que os usuários transformem texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e narrações realistas. Isso agiliza significativamente o processo de criação de vídeos de microlearning, melhorando a retenção de conhecimento e o engajamento dos aprendizes sem produção complexa.

O que torna o HeyGen ideal para produzir vídeos de treinamento eficazes?

O HeyGen é ideal para produzir vídeos de treinamento eficazes porque utiliza IA para converter rapidamente a escrita de roteiros em aprendizado baseado em vídeo polido. Com recursos como avatares de IA, geração de narração e legendas automáticas, o HeyGen aumenta o engajamento dos aprendizes e garante comunicação clara no seu conteúdo de treinamento.

O HeyGen pode personalizar vídeos de eLearning para corresponder à identidade da nossa marca?

Sim, o HeyGen permite uma personalização robusta para seus vídeos de eLearning para corresponder perfeitamente à identidade da sua marca. Você pode aplicar controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, e utilizar uma variedade de modelos e cenas para garantir que seus visuais envolventes sejam consistentes e profissionais.

Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo de microlearning amigável para dispositivos móveis?

O HeyGen apoia a criação de vídeos de microlearning amigáveis para dispositivos móveis por meio de recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação flexíveis. Isso garante que seu conteúdo de aprendizado baseado em vídeo seja acessível e otimizado para qualquer dispositivo, melhorando a experiência para aprendizes em movimento e promovendo o aprendizado móvel.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo