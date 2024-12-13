O HeyGen apoia a criação de vídeos de microlearning amigáveis para dispositivos móveis por meio de recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação flexíveis. Isso garante que seu conteúdo de aprendizado baseado em vídeo seja acessível e otimizado para qualquer dispositivo, melhorando a experiência para aprendizes em movimento e promovendo o aprendizado móvel.