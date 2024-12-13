gerador de vídeo micro-UGC para Anúncios de Vídeo Autênticos com IA
Produza facilmente anúncios de vídeo UGC de alta conversão e reduza os custos de produção com nossa tecnologia de avatares de IA, aprimorando seu fluxo de trabalho de marketing e ROAS.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para marcas que buscam expandir seu alcance, desenvolva um anúncio de vídeo micro-UGC de 45 segundos demonstrando o poder de converter conceitos simples em anúncios de vídeo UGC atraentes. O estilo visual deve ser profissional e limpo, destacando o uso ou os benefícios do produto, com uma narração clara e autoritária derivada diretamente da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, voltada para pequenas e médias empresas.
Expanda seu alcance global com um vídeo de 60 segundos direcionado a equipes de marketing internacionais e empresas de e-commerce. Este vídeo deve ilustrar a criação perfeita de vídeos multilíngues com atores de IA realistas. O estilo visual deve ser dinâmico e culturalmente sensível, com geração de narração em vários idiomas mostrando a clareza e o impacto das mensagens localizadas.
Precisa iterar rapidamente em campanhas de marketing? Crie um vídeo rápido de 15 segundos para profissionais de marketing e agências, focando em como gerar variações ilimitadas de anúncios. O estilo visual deve ser rápido e conciso, demonstrando transições rápidas entre diferentes cenas conceituais construídas a partir dos modelos e cenas da HeyGen, acompanhadas por uma narração empolgante e impactante.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Anúncios de Vídeo de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo no estilo UGC atraentes e de alta conversão que ressoem com seu público-alvo e aumentem o ROAS da campanha.
Crie Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Crie facilmente vídeos micro-UGC dinâmicos e autênticos para mídias sociais, cativando o público e aumentando o engajamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo UGC?
A HeyGen capacita marcas e criadores a gerar anúncios de vídeo UGC com aparência autêntica usando atores de IA realistas e avatares de IA. Isso permite uma rápida iteração e criação de conteúdo escalável dentro do seu fluxo de trabalho de marketing.
A HeyGen pode produzir vídeos multilíngues para públicos globais?
Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues convertendo roteiros em diversas narrações, completos com avatares de IA falando o idioma. Essa capacidade ajuda as marcas a alcançar um público internacional mais amplo de forma eficaz.
Quais benefícios os profissionais de marketing obtêm com a geração de vídeo com IA da HeyGen?
Os profissionais de marketing podem simplificar significativamente seu fluxo de trabalho de marketing gerando rapidamente variações ilimitadas de anúncios com a HeyGen. Essa abordagem inovadora ajuda a reduzir os custos de produção de conteúdo enquanto melhora a eficácia das campanhas.
A HeyGen é adequada para gerar conteúdo de vídeo micro-UGC?
Com certeza, a HeyGen é projetada para ser um poderoso gerador de vídeo micro-UGC, permitindo que marcas e criadores produzam facilmente vídeos com aparência autêntica. Utilize atores de IA para transmitir sua mensagem de forma convincente e em escala.