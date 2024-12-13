gerador de vídeo micro-UGC para Anúncios de Vídeo Autênticos com IA

Produza facilmente anúncios de vídeo UGC de alta conversão e reduza os custos de produção com nossa tecnologia de avatares de IA, aprimorando seu fluxo de trabalho de marketing e ROAS.

Imagine um vídeo de 30 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo mostrando como eles podem produzir vídeos UGC de alta qualidade com IA sem precisar aparecer na câmera. O estilo visual deve ser energético e animado, apresentando diversas personas virtuais criadas com os avatares de IA da HeyGen em vários cenários envolventes, complementados por uma narração amigável e conversacional explicando a facilidade de geração de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para marcas que buscam expandir seu alcance, desenvolva um anúncio de vídeo micro-UGC de 45 segundos demonstrando o poder de converter conceitos simples em anúncios de vídeo UGC atraentes. O estilo visual deve ser profissional e limpo, destacando o uso ou os benefícios do produto, com uma narração clara e autoritária derivada diretamente da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, voltada para pequenas e médias empresas.
Prompt de Exemplo 2
Expanda seu alcance global com um vídeo de 60 segundos direcionado a equipes de marketing internacionais e empresas de e-commerce. Este vídeo deve ilustrar a criação perfeita de vídeos multilíngues com atores de IA realistas. O estilo visual deve ser dinâmico e culturalmente sensível, com geração de narração em vários idiomas mostrando a clareza e o impacto das mensagens localizadas.
Prompt de Exemplo 3
Precisa iterar rapidamente em campanhas de marketing? Crie um vídeo rápido de 15 segundos para profissionais de marketing e agências, focando em como gerar variações ilimitadas de anúncios. O estilo visual deve ser rápido e conciso, demonstrando transições rápidas entre diferentes cenas conceituais construídas a partir dos modelos e cenas da HeyGen, acompanhadas por uma narração empolgante e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um gerador de vídeo micro-UGC

Crie facilmente vídeos de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) envolventes com IA, projetados para máximo impacto em todos os seus canais de marketing.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo seu roteiro UGC autêntico ou aproveite o Gerador de Roteiros de IA da HeyGen para rapidamente criar narrativas envolventes que ressoem com seu público.
2
Step 2
Selecione Seu Ator de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA da HeyGen para representar sua marca, garantindo uma presença em tela envolvente e relacionável para seu conteúdo micro-UGC.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Enriqueça seu vídeo com mídia relevante da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, criando anúncios de vídeo UGC impactantes que capturam a atenção.
4
Step 4
Gere e Exporte
Finalize seu vídeo micro-UGC utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas e variações ilimitadas de anúncios.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Depoimentos Autênticos de Clientes

.

Transforme o feedback dos clientes em depoimentos em vídeo poderosos e autênticos com IA, construindo confiança e impulsionando conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo UGC?

A HeyGen capacita marcas e criadores a gerar anúncios de vídeo UGC com aparência autêntica usando atores de IA realistas e avatares de IA. Isso permite uma rápida iteração e criação de conteúdo escalável dentro do seu fluxo de trabalho de marketing.

A HeyGen pode produzir vídeos multilíngues para públicos globais?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues convertendo roteiros em diversas narrações, completos com avatares de IA falando o idioma. Essa capacidade ajuda as marcas a alcançar um público internacional mais amplo de forma eficaz.

Quais benefícios os profissionais de marketing obtêm com a geração de vídeo com IA da HeyGen?

Os profissionais de marketing podem simplificar significativamente seu fluxo de trabalho de marketing gerando rapidamente variações ilimitadas de anúncios com a HeyGen. Essa abordagem inovadora ajuda a reduzir os custos de produção de conteúdo enquanto melhora a eficácia das campanhas.

A HeyGen é adequada para gerar conteúdo de vídeo micro-UGC?

Com certeza, a HeyGen é projetada para ser um poderoso gerador de vídeo micro-UGC, permitindo que marcas e criadores produzam facilmente vídeos com aparência autêntica. Utilize atores de IA para transmitir sua mensagem de forma convincente e em escala.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo