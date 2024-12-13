Crie Séries de Vídeos de Micro Treinamento Impactantes Instantaneamente
Entregue vídeos de microaprendizado eficazes para aprimorar o desenvolvimento de habilidades. Gere rapidamente seu conteúdo usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um módulo de treinamento de 30 segundos voltado para a educação do cliente, demonstrando um novo recurso de software. O vídeo deve ter uma estética limpa e moderna com música de fundo animada, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para animar rapidamente o conteúdo instrucional e garantir precisão com legendas automáticas.
Crie um vídeo informativo curto de 60 segundos para aprimoramento de habilidades, apresentando uma dica rápida de produtividade para equipes de vendas. Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e instrutivo com exemplos práticos, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes e modelos e cenas polidos para manter uma aparência de alta qualidade.
Desenhe um vídeo de treinamento envolvente de 20 segundos para aumentar a retenção de conhecimento de uma equipe existente sobre uma atualização recente de política. O estilo deve ser energético e conciso, destacando os principais pontos com visuais nítidos e áudio claro, otimizando para visualização móvel usando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen e garantindo acessibilidade com legendas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento e a Retenção de Conhecimento.
Aproveite a IA para criar vídeos de microaprendizado dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento e melhoram a retenção de conhecimento para seu público.
Escale a Criação de Conteúdo de Microaprendizado.
Acelere a produção de inúmeros módulos de treinamento concisos, tornando o aprendizado mais acessível e escalável em toda a sua organização.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de microaprendizado?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para produzir rapidamente módulos de treinamento envolventes e concisos. Isso simplifica a criação de conteúdo, tornando mais fácil desenvolver conteúdo educacional para diversos objetivos de aprendizado sem produção de vídeo complexa.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento interativos para o desenvolvimento de funcionários?
Com certeza. O HeyGen permite que você projete vídeos informativos curtos com avatares de IA profissionais e narrações personalizadas, perfeitos para conteúdo de treinamento corporativo e integração de novos funcionários. Esses vídeos de treinamento envolventes aumentam significativamente a retenção de conhecimento e o aprimoramento de habilidades em toda a sua organização.
Que tipos de módulos de treinamento concisos posso criar com o HeyGen?
Com o HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos informativos curtos, desde tutoriais de aprimoramento de habilidades até módulos de educação do cliente e séries abrangentes de vídeos de micro treinamento. Seus modelos fáceis de usar e capacidades de texto para vídeo permitem o rápido desenvolvimento de vídeos de treinamento eficazes para qualquer sistema de gestão de aprendizado.
Como o HeyGen apoia a marca e a acessibilidade para séries de micro treinamento?
O HeyGen inclui controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em sua série de vídeos de micro treinamento para uma identidade visual consistente. Além disso, legendas automáticas melhoram a acessibilidade, garantindo que seus visuais e narrativa alcancem um público mais amplo e inclusivo.