Criador de Vídeos de Microtreinamento: Aumente o Engajamento e o Conhecimento

Crie facilmente vídeos de microaprendizagem envolventes e conteúdo de treinamento com poderosos avatares de IA para uma integração dinâmica de funcionários.

Crie um vídeo de microtreinamento de 60 segundos projetado para novos contratados, visualmente envolvente com gráficos brilhantes e uma narração de IA amigável e encorajadora, demonstrando uma política simples, mas essencial da empresa, usando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos direcionado a clientes existentes que estão explorando um novo recurso, apresentando gravações de tela claras e texto para vídeo a partir de roteiro, aprimorado com texto dinâmico na tela e um estilo de áudio confiante e passo a passo, garantindo que todas as ações principais sejam destacadas com legendas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de microaprendizagem de 30 segundos para membros da equipe interna detalhando uma rápida atualização de fluxo de trabalho, utilizando um estilo visual profissional e direto com uma voz calma e autoritária, aproveitando os modelos de vídeo da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para montagem rápida e aparência polida.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo curto de 90 segundos para sua equipe de vendas, com o objetivo de motivá-los com uma nova estratégia de vendas, apresentando uma estética visual dinâmica e moderna com uma trilha sonora animada e narração energética, otimizando para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Microtreinamento

Crie facilmente vídeos de treinamento curtos e documentação de vídeo abrangente usando ferramentas avançadas de IA para aprendizado e comunicação eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Elabore seu conteúdo ou carregue um roteiro existente. Nossa plataforma utiliza a tecnologia "texto para vídeo a partir de roteiro" para rapidamente delinear seus "vídeos de treinamento".
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para apresentar suas informações, tornando seus "vídeos de microaprendizagem" envolventes e profissionais.
3
Step 3
Gere Narração Profissional
Aprimore seu conteúdo com "geração de narração" de som natural para adicionar clareza e impacto aos seus "vídeos curtos", garantindo que cada ponto seja ouvido.
4
Step 4
Exporte Sua Documentação de Vídeo Final
Utilize "redimensionamento e exportações de proporção de aspecto" flexíveis para adaptar seu projeto a qualquer plataforma, garantindo que sua "documentação em vídeo" esteja pronta para distribuição imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Documentação

.

Transforme procedimentos complexos em documentação de vídeo gerada por IA clara e concisa e demonstrações de produtos para fácil compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de microtreinamento?

A HeyGen capacita os usuários a produzir rapidamente vídeos de microaprendizagem envolventes transformando texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Seus avatares de IA e robustas capacidades de conversão de texto em fala garantem vídeos de treinamento de nível profissional sem produção complexa, tornando a HeyGen um criador de vídeos de microtreinamento ideal.

A HeyGen pode criar documentação de vídeo gerada por IA abrangente?

Com certeza, a HeyGen é projetada para documentação de vídeo gerada por IA eficiente, permitindo que você gere vídeos de treinamento impactantes sem esforço. Você pode aproveitar seus modelos, narração de IA e recursos de gravador de tela para criar demonstrações de produtos detalhadas ou SOPs.

Qual é o papel dos avatares de IA na criação de vídeos de treinamento da HeyGen?

Os avatares de IA realistas da HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento, narrando o conteúdo com narração de IA natural diretamente dos seus roteiros de conversão de texto em fala. Essa capacidade é crucial para criar materiais profissionais de integração de funcionários e educação de clientes rapidamente e em escala, melhorando sua documentação em vídeo.

Com que rapidez posso gerar vídeos curtos para educação de clientes com a HeyGen?

A HeyGen permite a geração rápida de vídeos curtos para diversos fins, incluindo educação eficaz de clientes. Utilizando seus extensos modelos de vídeo e capacidades de IA, a HeyGen ajuda você a produzir conteúdo de alta qualidade e envolvente em minutos, agilizando significativamente seu processo de documentação em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo