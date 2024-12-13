Criador de Vídeos de Microaprendizagem para Treinamentos Envolventes

Aumente a retenção de conhecimento com avatares de IA profissionais para criar vídeos de microaprendizagem envolventes sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos direcionado a clientes existentes, projetado para destacar a última atualização do seu aplicativo móvel. Este vídeo conciso precisa de uma abordagem visual dinâmica, com gravação de tela, acompanhada de uma narrativa entusiástica e fácil de entender, construída com maestria usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para geração eficiente de conteúdo e educação ideal do cliente.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para sua equipe interna de suporte de TI, demonstrando uma solução rápida para um problema comum de software para aumentar a retenção de conhecimento. A apresentação deve ser direta e altamente visual, com animações impactantes e uma narração confiante e autoritária, aprimorada com a geração de Narração da HeyGen para garantir instruções claras.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem envolvente de 50 segundos destinado a profissionais de L&D, oferecendo insights sobre estratégias eficazes de feedback para equipes remotas. Este vídeo deve ostentar uma estética visual moderna e energética com gráficos simples e um tom amigável e encorajador, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para acelerar a criação e Legendas para acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Microaprendizagem

Simplifique a criação de conteúdo educacional envolvente e de curta duração com uma plataforma intuitiva alimentada por IA, projetada para aumentar a retenção de conhecimento sem esforço.

Step 1
Cole Seu Roteiro ou Crie Conteúdo
Comece inserindo seu material educacional. Nossa plataforma utiliza seu roteiro para gerar instantaneamente a base do seu vídeo de microaprendizagem.
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Enriqueça seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar sua mensagem e escolhendo entre vários modelos e cenas para um visual polido e profissional.
Step 3
Aplique Marca e Narração
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores. Gere uma narração com som natural e garanta acessibilidade com legendas automáticas.
Step 4
Exporte Seu Vídeo Conciso
Finalize sua criação de microaprendizagem e exporte facilmente em múltiplas proporções, tornando-o pronto para distribuição perfeita ou integração em LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Utilize IA para decompor assuntos complexos em vídeos de microaprendizagem digeríveis, melhorando a compreensão e os resultados educacionais para qualquer campo especializado.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de microaprendizagem?

A HeyGen capacita os usuários a criar rapidamente vídeos de microaprendizagem envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro de vídeo, e a HeyGen gera vídeos de alta qualidade e concisos, perfeitos para treinamento ou educação de clientes.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para retenção de conhecimento em treinamentos?

A HeyGen ajuda a melhorar a retenção de conhecimento ao permitir a criação rápida de vídeos de treinamento envolventes. Com recursos como narração de IA, legendas e modelos personalizáveis, você pode entregar conteúdo de aprendizagem impactante e conciso que ressoe com seu público.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos para integração de funcionários ou educação de clientes?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para atender a diversas necessidades, incluindo integração de funcionários simplificada e educação clara de clientes. Você pode aproveitar avatares de IA e tecnologia de texto-para-fala para criar vídeos explicativos profissionais com facilidade, sem precisar de habilidades extensas de edição de vídeo.

Como a HeyGen utiliza IA para produzir vídeos de treinamento e explicativos de alta qualidade?

A HeyGen aproveita a IA avançada para transformar roteiros de texto em vídeos dinâmicos com avatares de IA realistas e narrações naturais de IA. Esta tecnologia, combinada com opções de controle de marca e redimensionamento de proporção, garante a criação de vídeos profissionais e personalizáveis para várias aplicações.

