Gerador de Vídeos de Treinamento de Mensagens: Crie Cursos Envolventes

Crie treinamentos imersivos para funcionários com avatares de IA dinâmicos, tornando seus vídeos de integração envolventes e econômicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos projetado para equipes de L&D e gerentes de RH que precisam de criação de conteúdo simplificada. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e informativo, usando Modelos e cenas pré-desenhados para ilustrar a facilidade de criar vídeos de integração polidos. O áudio será acolhedor e tranquilizador, enfatizando como a HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos com layouts prontos para uso.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos para criadores de conteúdo e equipes de marketing que buscam produzir rapidamente conteúdo explicativo. O vídeo deve ter um estilo visual energético e moderno, demonstrando a conversão perfeita de texto para vídeo diretamente de um roteiro. Um gerador de voz de IA entusiasmado narrará o processo, mostrando como ideias complexas são comunicadas de forma clara e rápida, aumentando o impacto geral da mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo persuasivo de 50 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital que buscam uma plataforma de vídeo de IA eficiente. Visualmente, o vídeo deve ser limpo e profissional, mostrando a flexibilidade de redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas de mídia social. O áudio acompanhante será confiante e conciso, destacando a capacidade da HeyGen de otimizar a criação de vídeos para diferentes canais, garantindo alcance e engajamento máximos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Mensagens

Transforme seu conteúdo de treinamento em vídeos dinâmicos e envolventes com nossa plataforma alimentada por IA, projetada para simplificar a criação de vídeos para mensagens eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem de treinamento ou roteiro. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo para preparar seu conteúdo para geração de IA, tornando fácil traduzir suas ideias em um formato visual.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela. Essa capacidade permite que você dê um toque humano às suas mensagens de treinamento sem a necessidade de câmeras ou atores.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais e de Áudio
Enriqueça seu vídeo com visuais ricos, música de fundo e uma narração de IA natural. Utilize nosso recurso de geração de narração para garantir que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado. Seu vídeo de qualidade profissional está agora pronto para integração perfeita em seu LMS ou para compartilhamento em plataformas, maximizando o alcance de sua mensagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Mensagens Complexas e Educação

Transforme mensagens complexas ou tópicos técnicos em vídeos de treinamento claros e compreensíveis alimentados por IA, melhorando a compreensão e o impacto educacional para todos os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos criativos com avatares de IA?

A HeyGen eleva a criação de vídeos criativos ao utilizar avatares de IA avançados, transformando roteiros de texto em narrativas visuais envolventes. Nossa plataforma oferece uma plataforma de vídeo de IA intuitiva para gerar facilmente vídeos de alta qualidade gerados por IA, tornando a criação de vídeos complexos acessível para todos.

Quais benefícios a HeyGen oferece para a geração de vídeos de treinamento?

A HeyGen fornece um poderoso gerador de vídeos de treinamento de mensagens, permitindo que equipes de L&D produzam vídeos de treinamento e integração de funcionários de forma eficiente. Com uma variedade de Modelos e um gerador de voz de IA integrado, a HeyGen simplifica o processo de criação de experiências de treinamento impactantes.

A HeyGen pode personalizar elementos de marca e narrativas visuais para vídeos de marketing?

Sim, a HeyGen permite uma personalização robusta dos elementos de marca para garantir que seus vídeos de marketing e explicativos de produtos se alinhem perfeitamente com sua narrativa visual. Você pode facilmente adaptar expressões e incorporar sua marca única em cada vídeo gerado por IA.

A HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues e conteúdo de integração?

Absolutamente, a HeyGen facilita a criação de vídeos multilíngues, ampliando seu alcance para treinamentos de funcionários e vídeos de integração global. Nosso gerador de vídeos de IA suporta diversos idiomas, garantindo que sua mensagem seja compreendida mundialmente com áudio sincronizado e legendas precisas.

