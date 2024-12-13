Criador de Vídeos de Mentoria: Simplifique Seu Conteúdo de Treinamento

Crie vídeos de mentoria personalizados e profissionais com avatares de IA realistas, tornando o aprendizado mais interativo e acessível.

Crie um vídeo de 60 segundos para a integração de novos mentorados em um programa de mentoria online, visando um tom acolhedor e profissional. Este vídeo deve apresentar a estrutura e os benefícios do programa, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, complementado por uma narração clara para guiar o público de forma fluida. O estilo visual deve ser convidativo e limpo, com música de fundo suave.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional cativante de 45 segundos para atrair potenciais participantes para um novo curso de mentoria, destacando suas propostas de valor únicas. Projete este vídeo para ser dinâmico e energético, utilizando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para apresentar conteúdo envolvente e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para mensagens rápidas e impactantes. O público-alvo são profissionais em busca de crescimento na carreira, e o áudio deve apresentar uma trilha sonora moderna e animada.
Prompt de Exemplo 2
Como um criador de vídeos de mentoria pode realmente capacitar o crescimento? Ilustre isso em um vídeo informativo de 30 segundos direcionado a indivíduos que exploram desenvolvimento pessoal e profissional. Empregue um estilo visual limpo e conciso com as Legendas da HeyGen para máxima clareza, integrando mídia relevante de sua Biblioteca de mídia/suporte de estoque. O áudio deve ser direto e profissional, focando exclusivamente nos benefícios atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos mostrando uma história de sucesso em mentoria, destinado a mentores aspirantes e potenciais mentorados céticos para construir confiança e demonstrar impacto. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e comovente, com um tom sincero. Aproveite as capacidades do software de criação de vídeos de treinamento da HeyGen usando avatares de IA para narrar uma jornada pessoal envolvente e utilizando Redimensionamento de proporção e exportações para garantir que fique perfeito em várias plataformas de mídia social.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de mentoria

Crie rapidamente vídeos de mentoria envolventes com IA. Transforme seu conhecimento em conteúdo visual impactante para inspirar e educar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de mentoria. Nossa plataforma transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, perfeito para mentoria ou treinamento online.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Enriqueça sua mensagem selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA. Esses apresentadores realistas entregarão seu conteúdo de vídeo de treinamento com clareza e profissionalismo.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Garanta que seu vídeo de mentoria esteja alinhado com a identidade da sua marca utilizando nossos controles de branding. Adicione facilmente seu logotipo e cores da empresa para um toque profissional.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Complete seu projeto com geração de narração de alta qualidade, automaticamente sincronizada com seu roteiro. Sua produção com o Criador de Vídeos de IA está então pronta para fácil exportação e distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Programas de Mentoria Eficazmente

.

Crie rapidamente vídeos atraentes para redes sociais para promover programas de mentoria de forma eficaz e atrair novos participantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de tutoriais em vídeo para mentoria online?

A HeyGen é um Criador de Vídeos de IA intuitivo que simplifica a criação de tutoriais em vídeo envolventes para seus programas de mentoria online. Utilize Texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração profissional para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade.

A HeyGen suporta avatares de IA para um vídeo de programa de mentoria personalizado?

Sim, a HeyGen possui diversos avatares de IA que dão vida aos seus vídeos de programa de mentoria com um toque humano. Esses avatares podem entregar seu conteúdo, tornando sua experiência com o software de criação de vídeos de treinamento altamente envolvente e personalizada.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para cursos de mentoria profissional?

A HeyGen oferece robustos controles de Branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e fontes em seus cursos de mentoria. Isso garante que cada vídeo de mentoria online reflita a identidade da sua marca, aumentando o profissionalismo e o reconhecimento.

A HeyGen pode ser usada como um software abrangente de criação de vídeos de treinamento?

Absolutamente. A HeyGen serve como um poderoso software de criação de vídeos de treinamento, permitindo que você gere uma ampla gama de conteúdos, desde vídeos detalhados de integração até vídeos promocionais atraentes. Com Modelos e cenas personalizáveis, você pode produzir eficientemente conteúdo envolvente para qualquer necessidade de treinamento.

