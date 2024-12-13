Crie um vídeo de 60 segundos para a integração de novos mentorados em um programa de mentoria online, visando um tom acolhedor e profissional. Este vídeo deve apresentar a estrutura e os benefícios do programa, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, complementado por uma narração clara para guiar o público de forma fluida. O estilo visual deve ser convidativo e limpo, com música de fundo suave.

