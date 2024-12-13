Descubra como um vídeo explicativo de 45 segundos pode transformar a maneira como profissionais de RH e gerentes de L&D iniciam novos programas de mentoria. Este vídeo, com seu estilo visual profissional e limpo e uma trilha sonora otimista, pode demonstrar a criação fácil de um modelo de programa de mentoria robusto usando um gerador de treinamento de mentoria impulsionado por IA. Utilizar o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen garante uma produção rápida e de alta qualidade para lançar seu programa rapidamente.

Gerar Vídeo