Criador de Vídeos de Sessão de Mentoria: Eleve Seus Programas

Crie programas de mentoria online cativantes com avatares de IA realistas, personalizando cada sessão para um envolvimento e aprendizado mais profundos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma mensagem introdutória de 60 segundos para novos mentorados, projetada para mentores e coordenadores de programas, oferecendo boas-vindas calorosas e estabelecendo expectativas para sua jornada. O estilo visual deve ser amigável e convidativo, apresentando diversos "avatares de IA" em ambientes profissionais, falando com um tom conversacional e encorajador. Este prompt de "criador de vídeos de sessão de mentoria" deve destacar a capacidade do HeyGen de criar mentores virtuais relacionáveis que transmitem informações-chave de forma eficaz e pessoal.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, ilustrando a rapidez e eficiência na criação de conteúdo de marketing. Visualmente dinâmico e animado, o vídeo deve incorporar filmagens de estoque vibrantes e gráficos da "biblioteca de mídia/suporte de estoque", com música de fundo energética e uma narração profissional. Mostre como o HeyGen funciona como um "gerador de vídeos de IA", permitindo que os usuários montem rapidamente narrativas envolventes usando "modelos e cenas" pré-construídos para impacto imediato.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto para criadores de conteúdo e educadores online focado em maximizar o alcance de conteúdo de "mentoria virtual" em diferentes plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e adaptável, apresentando comparações de tela dividida de diferentes proporções e uma voz clara e concisa. Este prompt deve demonstrar as "Legendas/captions" do HeyGen para acessibilidade e seu recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", provando sua versatilidade como uma "plataforma de criação de vídeos" abrangente para diversas necessidades de distribuição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Sessão de Mentoria

Crie vídeos de sessão de mentoria envolventes com as poderosas ferramentas de IA do HeyGen, transformando sua expertise em conteúdo visual impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de sessão de mentoria ou pontos principais em nossa plataforma para aproveitar a conversão perfeita de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representá-lo ou ao seu mentor, garantindo uma presença profissional e envolvente na tela para sua sessão de mentoria.
3
Step 3
Adicione Branding Profissional
Aumente o apelo do seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua marca através de nossos controles de branding, garantindo uma aparência consistente e polida que reforça sua identidade profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de mentoria selecionando sua proporção de aspecto preferida e exportando-o para fácil compartilhamento em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Inspirador de Mentoria

Produza vídeos motivacionais e inspiradores que ressoem com os mentorados, promovendo crescimento e inspiração sustentada.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos permitindo que os usuários gerem vídeos de alta qualidade usando "avatares de IA" e a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro". Este poderoso "gerador de vídeos de IA" transforma conteúdo escrito em narrativas visuais envolventes, tornando o processo eficiente e acessível.

Quais controles de branding estão disponíveis na plataforma do HeyGen?

A "plataforma de criação de vídeos" do HeyGen oferece robustos "controles de branding", permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas da marca e fontes personalizadas. Isso garante que cada "criador de vídeos de treinamento" ou "criador de vídeos de sessão de mentoria" que você produza mantenha uma identidade de marca consistente.

O HeyGen pode ajudar a incorporar mídia diversa nos meus vídeos?

Sim, o HeyGen fornece uma extensa "biblioteca de mídia" e "suporte de estoque", permitindo que você integre facilmente uma variedade de ativos em seus vídeos. Você também pode fazer upload de sua própria mídia, enriquecendo a riqueza visual de seus "cursos em vídeo" ou apresentações.

Quão flexível é o HeyGen para diferentes formatos de vídeo e necessidades de saída?

O HeyGen suporta "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", permitindo que você adapte seus vídeos para várias plataformas, desde mídias sociais até apresentações profissionais. Isso garante que seu conteúdo pareça polido e profissional, independentemente do contexto de visualização ou formato desejado.

