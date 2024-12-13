Para jovens adultos e estudantes, imagine um vídeo cativante de 45 segundos que efetivamente desestigmatize a busca por apoio em saúde mental. O estilo visual deve ser brilhante e esperançoso, incorporando animações simples que se transformam em avatares de IA realistas para representar indivíduos diversos e relacionáveis, tudo isso sublinhado por uma narração calma e encorajadora. O recurso de avatares de IA da HeyGen será central para dar vida a essas histórias, auxiliando significativamente na criação de vídeos de conscientização sobre saúde mental.

