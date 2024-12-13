Com certeza. A HeyGen otimiza o processo de `Criação de Vídeo` ao permitir que os usuários gerem `vídeos promocionais` completos diretamente de um roteiro. Nossa plataforma pode receber `comandos de texto simples` ou `comandos de texto` e transformá-los em conteúdo de vídeo envolvente, permitindo até que a `IA escreva automaticamente o roteiro` para maior eficiência.