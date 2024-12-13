Gerador de Integração de Membros: Simplifique a Recepção de Novos Membros

Crie planos de integração personalizados sem esforço usando avatares de IA para aumentar a retenção e o engajamento dos membros.

Introduza um vídeo de 45 segundos para gerentes de associação, demonstrando como nosso gerador de integração de membros usa avatares de IA e geração de narração para aumentar significativamente a retenção de membros com conteúdo envolvente, profissional e narração clara.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e equipes de sucesso do cliente, ilustrando como os templates e cenas do HeyGen e as legendas automáticas simplificam o processo de integração do cliente com visuais modernos, limpos e informações na tela de fácil compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um prompt de 30 segundos para profissionais de RH e líderes de equipe, mostrando como criar planos de integração personalizados para novos funcionários. O vídeo deve ter um tom amigável e profissional, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente e aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para diretores de marketing e coordenadores de treinamento, destacando o impacto dos vídeos de integração personalizados na comunicação personalizada. O estilo visual deve ser inspirador, demonstrando versatilidade através de redimensionamento de proporção e exportações, com uma narração de alta qualidade que mantém os espectadores engajados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Integração de Membros

Simplifique as experiências de boas-vindas aos membros com criação de vídeo impulsionada por IA. Personalize e entregue planos de integração personalizados de forma eficiente para aumentar o engajamento e a retenção.

1
Step 1
Selecione um Template
Comece escolhendo entre uma variedade de templates de integração profissional ou inicie com uma tela em branco para projetar sua jornada única de membro. Aproveite os "Templates & cenas" pré-desenhados para um início rápido.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Desenvolva sua mensagem personalizada, depois cole seu roteiro no gerador. Nossa plataforma converterá seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, facilitando a comunicação personalizada através de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro".
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Enriqueça seus vídeos de integração selecionando entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar sua mensagem. Isso adiciona um toque humano profissional e envolvente ao seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de integração personalizado e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para prepará-lo para qualquer plataforma. Entregue vídeos de integração profissionais que elevam a experiência do membro e aumentam a retenção de membros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos de Boas-Vindas Personalizados

.

Produza rapidamente vídeos de boas-vindas e anúncios personalizados e envolventes para fazer com que novos membros se sintam valorizados desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de integração de membros?

O gerador impulsionado por IA do HeyGen permite que você crie vídeos de integração envolventes e comunicação personalizada rapidamente. Você pode utilizar templates de integração prontos e avatares de IA para simplificar todo o processo, garantindo uma experiência suave e consistente para novos membros.

Posso personalizar vídeos de integração para diferentes novos membros?

Com certeza! O HeyGen permite que você personalize planos de integração com guias de vídeo personalizados usando avatares de IA e os controles de marca específicos da sua empresa. Isso garante que cada novo membro receba mensagens de boas-vindas personalizadas e informações relevantes, promovendo melhor engajamento e retenção de membros.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar conteúdo de integração eficaz?

O HeyGen fornece uma ferramenta robusta de integração por IA para criar vídeos de integração abrangentes. Você pode gerar guias de vídeo a partir de roteiros com Texto-para-vídeo, adicionar geração de narração e incluir legendas para garantir acessibilidade e treinamento consistente para sua equipe ou clientes.

O HeyGen fornece templates para gerar rapidamente materiais de integração?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de templates e cenas de integração, atuando como um gerador eficiente de guias de integração. Esses templates permitem que você personalize e compartilhe rapidamente conteúdo de vídeo profissional para integração de funcionários, integração de clientes ou qualquer jornada inicial de novos membros.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo