Criador de Vídeos Explicativos de Associação: Impulsione a Integração e Retenção

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais que envolvem membros usando avatares de IA.

Desenvolva um vídeo explicativo de 30 segundos para dar boas-vindas a novos assinantes de um serviço premium, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios da assinatura e acesso exclusivo em um tom amigável e profissional, com música de fundo nítida, visando reduzir a rotatividade inicial.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos direcionado a potenciais membros em plataformas como Instagram, destacando o valor de se juntar a uma comunidade; use visuais vibrantes, áudio animado e aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para uma produção rápida e atraente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional detalhado de 60 segundos para membros existentes, guiando-os por um recurso recém-adicionado ou conteúdo exclusivo dentro do portal de membros; garanta um estilo visual claro e informativo, complementado pela geração de narração de alta qualidade da HeyGen para uma explicação autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio promocional de associação conciso de 30 segundos projetado para visualização silenciosa em feeds sociais, destacando uma oferta por tempo limitado ou uma razão convincente para se juntar; empregue visuais envolventes, texto em tela em negrito e confie nas Legendas automáticas da HeyGen para transmitir a mensagem de forma eficaz sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos de Associação

Produza facilmente vídeos explicativos de associação envolventes. Crie conteúdo animado de alta qualidade para integrar novos membros e fortalecer programas de fidelidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo seu roteiro envolvente. A capacidade de texto para vídeo da nossa plataforma converte seu texto diretamente em cenas de vídeo dinâmicas, economizando seu tempo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem. Esses apresentadores digitais adicionam um toque profissional e envolvente ao seu vídeo explicativo.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Reforce sua identidade de marca utilizando controles de marca robustos. Incorpore facilmente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere e baixe seu vídeo explicativo de associação completo. Produza vídeos animados de alta qualidade prontos para qualquer plataforma, garantindo que sua mensagem se destaque.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Promoção de Associações

.

Gere rapidamente anúncios de vídeo de IA de alto desempenho para explicar os benefícios da associação e impulsionar novas inscrições.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos envolventes rapidamente?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos explicativos de alta qualidade e envolventes de forma eficiente usando seu criador de vídeos explicativos de IA intuitivo. Aproveite nossos extensos modelos de vídeo, funcionalidade de texto para vídeo e avatares de IA para agilizar o processo de criação, do roteiro ao produto final polido, garantindo uma operação amigável ao usuário.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos explicativos na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas para manter a consistência da marca em seus vídeos explicativos. Além disso, você pode utilizar nossa biblioteca de mídia, adicionar narrações personalizadas e incluir legendas profissionais para personalizar totalmente seu conteúdo.

A HeyGen suporta avatares de IA e narrações realistas para vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen possui avatares de IA avançados que podem dar vida aos seus roteiros visualmente, tornando seus vídeos explicativos mais dinâmicos. Complementando isso, nossa tecnologia de geração de narração produz vozes realistas e diversificadas, eliminando a necessidade de gravação externa e aprimorando seus vídeos animados de alta qualidade.

De que maneiras a HeyGen pode melhorar a integração de membros e vídeos explicativos sociais?

A HeyGen é um criador de vídeos explicativos de associação ideal, ajudando você a criar conteúdo atraente para Integração e Retenção de Membros. Você também pode facilmente produzir Vídeos Explicativos Sociais impactantes que ressoam com seu público, utilizando recursos como texto para vídeo e redimensionamento de proporção para várias plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo