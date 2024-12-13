Sim, o HeyGen torna incrivelmente simples transformar um roteiro em um vídeo polido para comunicação de regras internas. Utilizando nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro e modelos profissionalmente projetados, você pode rapidamente gerar conteúdo de criação de vídeo com IA de alta qualidade com ferramentas de edição intuitivas, simplificando seu fluxo de trabalho.