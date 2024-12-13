A HeyGen permite a criação de conteúdo educativo envolvente para pacientes através de seus diversos modelos, proporções de aspecto personalizáveis e geração de texto para vídeo com tecnologia de IA. Esses recursos ajudam as organizações de saúde a produzir rapidamente vídeos de curta duração e módulos de microaprendizado que são fáceis de consumir e altamente eficazes para o compartilhamento de conhecimento médico.