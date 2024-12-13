O gerador de vídeos explicativos médicos do HeyGen é projetado com uma interface fácil de usar, tornando-o acessível para profissionais de saúde, independentemente de sua experiência técnica. Você pode selecionar facilmente entre uma variedade de modelos e cenas, converter texto em vídeo e gerar vídeos explicativos de alta qualidade para diversos fins, como vídeos de marketing de saúde ou vídeos curtos para redes sociais.