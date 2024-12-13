O conteúdo criado pelo HeyGen pode ser exportado em formatos compatíveis com vários sistemas de gestão de aprendizagem, facilitando a "integração com LMS" para a implantação perfeita dos seus "módulos de treinamento de conformidade". Isso garante que seu "treinamento de conformidade em saúde" seja acessível e "compatível com dispositivos móveis", simplificando o "gerenciamento de cursos" e "relatórios fáceis" quando emparelhado com um LMS.