Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos direcionado a profissionais médicos e pesquisadores, destacando uma nova descoberta científica usando o criador de vídeos de avanços médicos da HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e científico, com uma narração autoritária, explicando dados complexos de forma clara através de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, destacando seu impacto em tratamentos futuros.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para equipes de marketing de clínicas e administradores hospitalares, demonstrando como a produção inovadora de vídeos de saúde pode melhorar o engajamento dos pacientes. Apresente visuais envolventes e profissionais com música de fundo sutil, utilizando avatares de IA da HeyGen para apresentar histórias de sucesso de pacientes ou novas ofertas de serviços.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para o público em geral, pacientes e cuidadores, simplificando uma condição de saúde comum para a educação do paciente. Empregue um estilo visual amigável e claro com animações simples e uma narração tranquilizadora, garantindo máxima acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de alto impacto de 30 segundos para empresas farmacêuticas e fabricantes de dispositivos médicos, liderando suas últimas campanhas de marketing. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e impactante com música animada, aproveitando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para criar uma mensagem profissional e memorável sobre os benefícios de seu produto.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Criador de Vídeos de Avanços Médicos

Transforme informações médicas complexas em narrativas de vídeo atraentes sem esforço, alcançando públicos mais amplos com conteúdo profissional impulsionado por IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de avanços médicos. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da nossa plataforma converterá instantaneamente seu texto em uma linha do tempo de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para apresentar suas descobertas. Esses avatares de IA são perfeitos para educação de pacientes e treinamento médico envolventes.
3
Step 3
Aprimore com Visuais
Aprimore sua mensagem selecionando Modelos e cenas personalizáveis para visualizar conceitos complexos, apoiando sua produção de vídeos de saúde com layouts profissionais.
4
Step 4
Refine e Exporte
Utilize o recurso de geração de narração da HeyGen para uma narração clara, garantindo que sua mensagem seja transmitida profissionalmente. Em seguida, exporte sua criação de vídeo médico de alta qualidade.

Casos de Uso

Compartilhe Avanços nas Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos cativantes para redes sociais para anunciar e explicar avanços médicos, alcançando um público mais amplo de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar campanhas de marketing de saúde com geração de vídeo por IA?

O gerador de vídeos por IA da HeyGen transforma roteiros em vídeos médicos atraentes, utilizando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis para melhorar significativamente as campanhas de marketing de saúde. Isso simplifica a criação de conteúdo envolvente para educação de pacientes e iniciativas de marketing mais amplas.

Quais capacidades fazem da HeyGen um criador ideal de vídeos de avanços médicos?

A HeyGen é um criador ideal de vídeos de avanços médicos devido às suas capacidades de texto-para-vídeo, permitindo a criação rápida de vídeos explicativos a partir de roteiros simples. Os usuários podem aproveitar modelos personalizáveis e avatares de IA para comunicar efetivamente informações médicas complexas.

A HeyGen pode criar vídeos educacionais para treinamento médico e educação de pacientes?

Absolutamente, a HeyGen se destaca na geração de vídeos educacionais de alta qualidade para treinamento médico e educação de pacientes. Com recursos como geração de narração, legendas e avatares de IA, a HeyGen garante a entrega clara e acessível de informações importantes de saúde.

Como a HeyGen garante a consistência da marca na produção de vídeos de saúde?

A HeyGen apoia a consistência da marca na produção de vídeos de saúde oferecendo controles de marca robustos, incluindo a capacidade de incorporar logotipos e cores personalizadas em modelos e cenas personalizáveis. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo, desde mídias sociais até campanhas de marketing, mantenha uma identidade visual profissional e unificada.

