Criador de Vídeos de Anúncios Médicos para Campanhas Rápidas e Profissionais

Eleve seu marketing de saúde. Gere anúncios em vídeo que param o scroll instantaneamente usando avatares de IA e impulsione sua prática.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto impactante de 45 segundos voltado para empresas farmacêuticas e fabricantes de dispositivos médicos, projetado para ser um anúncio de vídeo que pare o scroll. O estilo visual deve ser moderno, dinâmico e visualmente envolvente, destacando as características do produto com música de fundo animada e profissional. Aproveite os extensos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente conteúdo de alta qualidade, garantindo que seu anúncio capture efetivamente a atenção e desperte interesse por produtos médicos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo e acessível de 60 segundos para redes sociais para organizações de saúde pública, para educá-las facilmente sobre novas iniciativas de saúde. A estética visual deve ser clara e brilhante, utilizando visuais amigáveis gerados por IA e infográficos simples, acompanhados por uma narração profissional, mas acessível, e música de fundo clara. Garanta o máximo alcance e acessibilidade empregando o recurso de legendas da HeyGen, tornando-o adequado para diversos públicos online em campanhas de marketing em vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio digital personalizado de 30 segundos direcionado a equipes de marketing na área da saúde, destacando o poder de um gerador de vídeo médico de IA para criação de anúncios. O vídeo deve exibir um estilo visual inovador e polido, apresentando um avatar personalizado transmitindo uma mensagem persuasiva com geração de narração nítida. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a geração de narração para produzir conteúdo publicitário sob medida e de alto impacto que ressoe diretamente com segmentos de público específicos, demonstrando capacidades de personalização incomparáveis.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios Médicos

Crie facilmente anúncios médicos profissionais e vídeos promocionais para engajar seu público e promover sua prática com nossa plataforma intuitiva de IA.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos profissionais para definir o cenário visual do seu anúncio médico, garantindo um início polido.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Marca
Integre seus visuais específicos de saúde e elementos de marca usando suporte abrangente de biblioteca de mídia para personalizar seu anúncio de forma eficaz.
3
Step 3
Refine com Ferramentas de IA
Aprimore seu anúncio com geração automatizada de narração a partir de roteiro, garantindo que sua mensagem médica seja entregue com clareza e impacto profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Baixe seu anúncio médico concluído, otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compartilhamento perfeito em vários canais de marketing digital.

Casos de Uso

Simplifique Tópicos Médicos Complexos

Transforme informações médicas complexas em vídeos claros e fáceis de entender, educando pacientes e promovendo hábitos saudáveis de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu marketing de saúde com vídeos de anúncios médicos?

A HeyGen capacita profissionais de saúde a criar vídeos promocionais médicos de alta qualidade e profissionais de forma eficiente. Aproveitando a IA, você pode gerar conteúdo de vídeo envolvente que anuncia efetivamente produtos e serviços médicos, fortalecendo sua presença digital.

Quais recursos o gerador de vídeo médico de IA da HeyGen oferece para criar anúncios atraentes?

O gerador de vídeo médico de IA da HeyGen oferece um conjunto de ferramentas, incluindo avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo, para criar visuais que inspiram confiança. Você pode facilmente produzir anúncios médicos polidos, com qualidade de iluminação de estúdio, sem custos extensivos de produção, ideal para promover sua prática.

A HeyGen pode ajudar minha equipe criativa a produzir vídeos promocionais médicos que param o scroll para redes sociais?

Com certeza! A HeyGen permite que equipes criativas gerem rapidamente vídeos promocionais médicos dinâmicos otimizados para redes sociais e outros anúncios digitais. Sua plataforma intuitiva permite a criação rápida de anúncios, ajudando você a capturar a atenção do público e educar pacientes com conteúdo envolvente.

A HeyGen oferece modelos personalizáveis para um Criador de Anúncios em Vídeo de Saúde?

Sim, a HeyGen oferece uma variedade de modelos personalizáveis projetados para um Criador de Anúncios em Vídeo de Saúde, garantindo que seus vídeos estejam alinhados com sua marca. Com controles abrangentes de branding e uma ferramenta de edição de vídeo de arrastar e soltar, você pode criar estilos polidos e visuais que inspiram confiança e ressoam com seu público.

