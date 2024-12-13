Gerador de Vídeos de Treinamento de Mídia: Crie Conteúdo Impactante

Produza vídeos de treinamento de mídia profissionais mais rapidamente com avatares de IA realistas que cativam seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo energético de 30 segundos para profissionais de marketing e pequenos empresários, demonstrando o poder de um Gerador de Vídeos de IA. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e animado, enfatizando a rápida criação de conteúdo. Foque no uso de Texto-para-vídeo a partir de scripts e aproveite os Templates e cenas profissionalmente projetados para produzir mensagens impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos voltado para departamentos de RH para integração de novos funcionários. O estilo visual deve ser claro e amigável, complementado por uma voz acolhedora e áudio claro. Enfatize o recurso automático de Legendas para acessibilidade e como uma rica Biblioteca de mídia/suporte de estoque pode aprimorar vídeos de treinamento personalizados.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos para equipes de vendas e gerentes de vendas, ilustrando como um criador de vídeos de IA pode impulsionar o enablement de vendas. O estilo visual deve ser elegante e orientado para a ação, com uma narração confiante e convincente. Destaque a flexibilidade de redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas e o extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque para criar conteúdo de vendas polido.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Mídia

Gere vídeos de treinamento de mídia atraentes sem esforço com IA, transformando texto em conteúdo visual envolvente pronto para o desenvolvimento da sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento de mídia. Nossa poderosa capacidade de texto-para-vídeo a partir de script converterá seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento. Esses avatares entregarão seu roteiro com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Cenas
Utilize nossa ampla gama de templates e cenas para adicionar fundo, gráficos e outros elementos visuais que complementem sua mensagem de treinamento e envolvam seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento de mídia esteja perfeito, exporte-o facilmente usando nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportações, tornando-o pronto para qualquer plataforma ou distribuição interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo de Mídia Rápido

Gere rapidamente clipes de vídeo atraentes para redes sociais ou cenários de prática, essenciais para estratégias modernas de treinamento e comunicação de mídia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

O HeyGen capacita as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente usando seu avançado Gerador de Vídeos de IA. Ao converter texto em vídeo com Avatares de IA personalizáveis e narrações, o HeyGen reduz drasticamente o tempo e os recursos de produção, garantindo atualizações fáceis para conteúdos em evolução.

O que torna a geração de vídeos de IA do HeyGen única para criar conteúdo envolvente?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para produzir vídeos envolventes com sincronização labial realista e uma ampla gama de emoções. Este inovador criador de vídeos de IA permite que os usuários transformem scripts em conteúdo visual dinâmico, perfeito para diversas necessidades de comunicação.

O HeyGen pode apoiar a criação de vídeos de treinamento multilíngues para audiências globais?

Absolutamente, o HeyGen permite que as empresas produzam vídeos multilíngues de forma contínua com suas robustas capacidades de geração de narrações e tradução. Com suporte para mais de 140 idiomas e um player de vídeo multilíngue, o HeyGen garante que seu conteúdo de treinamento e enablement de vendas ressoe globalmente por meio de uma localização eficaz.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em todo o meu conteúdo de vídeo gerado por IA?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa diretamente nos seus vídeos gerados por IA. Utilizando templates personalizáveis e um editor de estúdio, o HeyGen ajuda você a criar vídeos profissionais que refletem consistentemente a identidade da sua marca em todas as plataformas.

