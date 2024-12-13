O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa diretamente nos seus vídeos gerados por IA. Utilizando templates personalizáveis e um editor de estúdio, o HeyGen ajuda você a criar vídeos profissionais que refletem consistentemente a identidade da sua marca em todas as plataformas.