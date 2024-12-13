Gerador de Vídeos da Biblioteca de Mídia: Crie Vídeos de IA Impressionantes Rápido

Gere vídeos profissionais impulsionados por IA rapidamente, aproveitando nossa extensa biblioteca de mídia para visuais atraentes.

Produza um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem criar vídeos profissionais com facilidade. O estilo visual deve ser moderno e energético, com cortes rápidos e gráficos elegantes, acompanhado por música de fundo animada e uma narração amigável e clara gerada a partir do seu roteiro. Destaque os recursos de geração de texto para vídeo e narração do HeyGen para demonstrar a rápida criação de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 15 segundos para redes sociais destinado a criadores de conteúdo e influenciadores, oferecendo uma dica rápida diária usando um avatar de IA. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e dinâmico, incorporando transições populares e uma trilha sonora cativante, com o avatar de IA entregando a mensagem diretamente ao público. Enfatize como os avatares de IA do HeyGen e os diversos modelos e cenas simplificam a produção de vídeos atraentes para redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo informativo de 45 segundos voltado para educadores e criadores de cursos online, demonstrando como criar vídeos que enriquecem módulos de aprendizagem. O estilo visual deve ser claro e amigável, utilizando elementos animados e imagens relevantes do banco de mídia, acompanhado por um tom de voz encorajador. Mostre o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e a narrativa visual.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de comunicação corporativa polido de 60 segundos para estrategistas de conteúdo, destacando a versatilidade do vídeo gerado por IA para anúncios internos ou atualizações de clientes. A estética deve ser profissional e sofisticada, com transições suaves e uma narração de IA confiante e autoritária, complementada por música de fundo sutil e motivacional. Ilustre a capacidade do HeyGen de gerar conteúdo de vídeo por IA de forma contínua e exportá-lo em vários formatos de proporção para diferentes plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos da Biblioteca de Mídia

Transforme suas ideias em vídeos impressionantes gerados por IA combinando geração de texto para vídeo poderosa com recursos de mídia extensos, trazendo sua visão à vida.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro em nosso editor intuitivo. Nosso gerador avançado de texto para vídeo analisará seu texto, preparando-o para uma saída de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma vasta coleção de imagens, vídeos e músicas isentos de royalties em nosso gerador de vídeo da biblioteca de mídia. Complemente visualmente seu roteiro para contar sua história de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Melhore a apresentação do seu vídeo selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas. Esses avatares entregarão seu roteiro com expressões naturais e sincronização labial, tornando seu conteúdo mais envolvente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Gerado por IA
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu projeto completo como um vídeo gerado por IA de alta qualidade no formato MP4. Seu vídeo profissional agora está pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstrações de Sucesso do Cliente

Produza depoimentos de vídeo gerados por IA convincentes a partir de sua biblioteca de mídia para destacar efetivamente o sucesso do cliente e construir confiança.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos profissionais envolventes?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais para campanhas de marketing e redes sociais sem esforço. Aproveite suas capacidades de vídeo gerado por IA para produzir conteúdo atraente que ressoe com seu público.

Quais recursos criativos únicos o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece recursos criativos únicos, como avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade, permitindo que você crie vídeos sem precisar de atores ou filmagens extensas. Você pode personalizar esses elementos para se adequar perfeitamente ao estilo da sua marca.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com texto?

O HeyGen funciona como um gerador avançado de texto para vídeo, permitindo que você transforme um simples roteiro em um vídeo dinâmico de IA. Seu editor online intuitivo simplifica todo o processo, tornando a produção de vídeos acessível e eficiente.

Posso usar meus próprios ativos ou modelos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen fornece um gerador de vídeo da biblioteca de mídia abrangente e suporta uploads personalizados para enriquecer seu vídeo gerado por IA. Você também pode começar com diversos modelos de vídeo e personalizar cada aspecto usando suas robustas ferramentas de edição de vídeo.

