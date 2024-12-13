Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos recapitulando as principais funcionalidades de uma nova atualização de software para profissionais de tecnologia e criadores de conteúdo, com um estilo visual nítido e profissional e uma narração informativa. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo atraente a partir de suas anotações técnicas, atuando efetivamente como um criador de clipes AI para destacar inovações chave.

Gerar Vídeo