Sim, o HeyGen é projetado para ser um criador de vídeos de clareza em terapia de massagem eficaz, simplificando seu processo de criação de conteúdo de vídeo. Utilize nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo com geração de narração realista e avatares de IA para explicar claramente tratamentos e benefícios sem precisar de uma equipe de filmagem, aprimorando sua criação geral de conteúdo de vídeo.