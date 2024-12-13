Crie um vídeo dinâmico de 1 minuto direcionado a vendedores de marketplace ocupados que desejam elevar sua presença online, demonstrando como transformar rapidamente imagens de produtos e texto em vídeos de marketing envolventes. O estilo visual deve ser acelerado, incorporando transições elegantes e destaques de texto na tela, complementado por uma narração energética e profissional gerada sem esforço usando o recurso de geração de narração do HeyGen, mostrando a eles como se tornar um criador de vídeos de destaque no marketplace.

