Gerador de Vídeos para Vendedores de Marketplace: Crie Vídeos de Produtos Rápido

Acelere suas vendas com vídeos de produtos impressionantes. Aproveite nossos modelos e cenas personalizáveis para gerar conteúdo profissional de forma rápida e fácil.

Crie um vídeo de 30 segundos convidativo e profissional para apresentação de produto, direcionado a potenciais clientes de marketplace, destacando um novo item. O estilo visual deve ser claro e brilhante, acompanhado por uma narração amigável que explique claramente os benefícios do produto, utilizando a robusta "Geração de Narração" da HeyGen para garantir uma comunicação clara deste vídeo de produto de e-commerce.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing elegante e informativo de 45 segundos para vendedores de e-commerce, demonstrando como nosso gerador de vídeos AI simplifica a criação de conteúdo. Utilize música de fundo animada e recursos visuais claros, usando os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen para apresentar um guia profissional das principais características do serviço como um gerador de vídeos para vendedores de marketplace.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto dinâmico e envolvente de 60 segundos para marketing em redes sociais, direcionado a clientes e seguidores existentes, anunciando uma oferta especial por tempo limitado. O estilo visual moderno deve incorporar um ritmo acelerado, apresentando um "Avatar AI" da HeyGen para apresentar entusiasticamente o negócio exclusivo, transformando uma imagem AI em conteúdo de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo autoritário e conciso de 40 segundos para proprietários de negócios, explicando a proposta de valor da criação de conteúdo escalável. O estilo visual limpo deve apresentar gráficos sofisticados para transmitir a eficiência de um fluxo de criação rápido, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar rapidamente mensagens-chave em vídeos de marketing impactantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos para Vendedores de Marketplace

Transforme facilmente informações de produtos em vídeos de produtos de e-commerce envolventes, aumentando sua presença online e vendas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando as principais características e benefícios do seu produto. Nossa capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" transformará suas palavras em visuais atraentes, perfeitos para suas "descrições de produtos".
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Enriqueça seu vídeo com um apresentador envolvente. Selecione entre uma ampla gama de "Avatares AI" para representar sua marca, dando vida ao conteúdo do seu "gerador de vídeos AI".
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Personalize seu vídeo para alinhar com a identidade da sua marca. Utilize "Controles de Branding (logo, cores)" para garantir uma aparência e sensação consistentes para todos os seus "vídeos de marketing".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação com facilidade. Nossa plataforma permite "Redimensionamento de proporção e exportações", garantindo que seus "vídeos de produtos de e-commerce" estejam perfeitamente otimizados para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

.

Transforme experiências positivas de clientes em depoimentos de vídeo atraentes, construindo confiança e credibilidade para sua marca e produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar vendedores de marketplace a criar vídeos eficazes?

A HeyGen é um gerador de vídeos AI avançado, especificamente projetado para capacitar vendedores de marketplace e e-commerce. Ele permite um fluxo de criação rápido de vídeos de produtos de e-commerce de alta qualidade e vídeos de marketing envolventes diretamente a partir de texto, aprimorando suas descrições de produtos com resultados fotorrealistas.

Que tipo de qualidade de vídeo posso esperar do gerador de vídeos AI da HeyGen?

O gerador de vídeos AI da HeyGen produz vídeos de qualidade cinematográfica com resultados fotorrealistas, utilizando avatares AI sofisticados. Nossa plataforma garante que seus vídeos de marketing e vídeos de produtos de e-commerce sejam profissionais e altamente envolventes para seu público.

A HeyGen é adequada para criação de conteúdo escalável para marketing em redes sociais?

Absolutamente. A HeyGen é construída para criação de conteúdo escalável, tornando-a perfeita para campanhas de marketing em redes sociais. Com um editor de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos de vídeo, você pode produzir eficientemente inúmeros vídeos de marketing para manter uma presença online consistente.

A HeyGen pode converter minhas imagens ou descrições de produtos existentes em vídeos?

Sim, a HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos a partir de imagens AI, transformando facilmente suas imagens de produtos estáticas em vídeos dinâmicos de produtos de e-commerce. Além disso, sua capacidade de texto para visuais permite converter descrições de produtos diretamente em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando a produção de vídeos de marketing.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo