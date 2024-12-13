Criador de Vídeos Introdutórios para Vendedores de Marketplace

Aumente suas vendas e engajamento no marketplace com vídeos introdutórios envolventes, facilmente criados usando nosso recurso de texto para vídeo a partir de script.

534/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo introdutório dinâmico de 45 segundos voltado para proprietários de lojas online que desejam destacar suas listas de produtos. Direcionado a vendedores de marketplace existentes que buscam renovar sua imagem de marca, este vídeo enfatizará a personalização. Empregue o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar ativos visuais únicos e revelações de logotipo poderosas, apresentando um estilo visual elegante e energético com música de fundo contemporânea e efeitos sonoros impactantes para destaques de produtos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo introdutório 'Sobre Nós' informativo e envolvente de 60 segundos para artesãos e artesãos que vendem itens únicos em um marketplace. Projetado para clientes que buscam autenticidade, este vídeo deve contar a história da marca. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer uma narração calorosa e convidativa, acompanhada por um estilo visual suave e artesanal, música acústica suave e transições suaves que mostram o processo criativo e as ofertas únicas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo introdutório conciso de 15 segundos para vendedores de e-commerce ocupados, projetado para rapidamente chamar a atenção dos compradores para seus últimos vídeos de marketing. Este prompt é direcionado a vendedores que desejam um criador de introduções fácil de usar para promover vendas relâmpago ou novas chegadas. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de script da HeyGen para gerar texto impactante na tela, combinado com um estilo visual vibrante e acelerado, uma batida eletrônica energética e animações ousadas e chamativas para gerar interesse imediato.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Introdutórios para Vendedores de Marketplace

Crie vídeos introdutórios profissionais e envolventes para suas listas de marketplace e redes sociais. Construa reconhecimento de marca com um criador de introduções fácil de usar, projetado para vendedores.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma ampla variedade de modelos profissionalmente projetados, adaptados para vendedores de marketplace, dando um impulso inicial à sua introdução usando nossos modelos e cenas.
2
Step 2
Personalize Sua Introdução
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para personalizar texto, fontes e cores para corresponder à identidade da sua marca com nossas ferramentas de personalização.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Incorpore seu logotipo e outros ativos usando nossos controles de marca para criar revelações de logotipo e animações introdutórias atraentes que capturam a atenção.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Baixe facilmente seu vídeo introdutório de alta resolução, pronto para aumentar o engajamento em suas redes sociais e canais de marketing, utilizando nossos recursos de redimensionamento de proporção e exportação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Destaque experiências positivas de clientes com vídeos AI envolventes para construir confiança e atrair novos compradores para sua loja no marketplace.

background image

Perguntas Frequentes

Como o criador de vídeos introdutórios da HeyGen ajuda a liberar a criatividade?

O criador de vídeos introdutórios da HeyGen oferece modelos profissionalmente projetados e ferramentas extensas de personalização, permitindo que os usuários liberem sua criatividade. Crie facilmente vídeos introdutórios elegantes com animações dinâmicas e revelações de logotipo cativantes para engajar seu público de forma eficaz.

Posso personalizar os modelos de introdução para corresponder à identidade da minha marca usando a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen oferece controles de marca robustos dentro de seus modelos personalizáveis. Você pode integrar perfeitamente seu logotipo e ajustar as cores para garantir que seus vídeos introdutórios se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca, ajudando a construir um forte reconhecimento de marca em todos os seus vídeos de marketing.

O que torna a HeyGen um criador de introduções fácil de usar para todos?

A HeyGen é projetada como um criador de introduções fácil de usar, apresentando um editor intuitivo de arrastar e soltar que simplifica o processo de criação. Nossa plataforma utiliza AI para tornar a produção de vídeos introdutórios de alta resolução acessível e eficiente para usuários de todos os níveis de habilidade.

Como o criador de introduções para YouTube da HeyGen pode melhorar o conteúdo do meu canal?

O criador de introduções para YouTube da HeyGen capacita você a produzir consistentemente vídeos introdutórios profissionais e de alta resolução para o seu canal. Essas introduções polidas elevam o conteúdo do seu vídeo, garantindo uma forte primeira impressão para seus espectadores e promovendo um melhor engajamento sem marcas d'água.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo