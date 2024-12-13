Gerador de Vídeos de Visão Geral do Marketplace: Crie Exibições de Produtos Envolventes

Gere vídeos impressionantes de produtos para suas listagens no marketplace instantaneamente. Transforme ideias em vídeo com nosso recurso avançado de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 45 segundos especificamente para gerentes de mídias sociais e profissionais de marketing, demonstrando como o HeyGen simplifica a "Criação de conteúdo de Marketing e Mídias Sociais". O estilo visual e de áudio deve ser moderno e energético, apresentando diversos "Avatares de IA" oferecendo dicas rápidas em "Modelos e cenas" visualmente ricos. Este vídeo visa inspirar o desenvolvimento rápido de "anúncios para mídias sociais" e outros conteúdos de marketing envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para criadores de conteúdo, blogueiros e educadores, ilustrando o poder de transformar conteúdo textual existente em vídeos atraentes. O estilo deve ser claro, profissional e fácil de seguir, usando sobreposições de texto animado e imagens de arquivo relevantes, aprimorado por "Legendas" nítidas e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque". A narrativa deve focar na funcionalidade "Texto para Vídeo" do HeyGen, permitindo que os usuários convertam facilmente um "Blog em vídeo" ou qualquer "Ideia em vídeo".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo persuasivo de 30 segundos voltado para gerentes de produto e profissionais de marketing de marca se preparando para "lançamentos de produtos". O estilo visual deve ser premium e cinematográfico, exibindo "Modelos e cenas" personalizáveis e "formatos prontos para plataforma" adaptáveis, tudo com uma voz inspiradora e entusiástica. Destaque como o HeyGen facilita a criação de "vídeos de qualidade cinematográfica" e mencione a conveniência de "Redimensionamento de proporção e exportações" para diversos canais, permitindo que os usuários personalizem verdadeiramente a aparência e a sensação de sua mensagem de marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Visão Geral do Marketplace

Transforme rapidamente suas descrições de produtos e ideias em vídeos de visão geral do marketplace prontos para plataforma que capturam a atenção e geram engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando seu roteiro de visão geral do marketplace. Aproveite nosso recurso de "Texto para vídeo a partir de roteiro" alimentado por IA para gerar instantaneamente o conteúdo inicial do vídeo.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de "modelos de vídeo" adaptados para exibições de produtos. Nossos "Modelos e cenas" fornecem uma base profissional para sua visão geral do marketplace.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça seu vídeo com visuais envolventes e uma narração profissional. Incorpore "Avatares de IA" para apresentar suas informações de produto de forma dinâmica, garantindo uma experiência de visualização cativante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de visão geral do marketplace redimensionando-o para "formatos prontos para plataforma". Use "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu vídeo para compartilhamento perfeito em todos os seus canais desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Histórias de Sucesso de Produtos

.

Utilize vídeos de IA para mostrar de forma convincente como os produtos beneficiam os clientes, construindo confiança e impulsionando conversões no seu marketplace.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar minhas ideias em vídeos atraentes?

O HeyGen utiliza IA avançada para converter prompts de texto ou roteiros em vídeos dinâmicos, tornando a criação de conteúdo sem esforço. Você pode facilmente transformar sua Ideia em vídeo com modelos de IA poderosos e uma variedade de modelos de vídeo para conteúdo visual envolvente.

Posso criar e personalizar avatares de IA para os vídeos da minha marca com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você gere vídeos com Avatares Digitais altamente personalizáveis, garantindo uma presença de marca consistente e fotorrealista. Você pode ajustar a aparência deles e integrar seus controles de branding para uma identidade visual única em todos os seus vídeos gerados.

Que tipo de vídeos de produtos posso gerar para e-commerce com o HeyGen?

O HeyGen permite que você gere vídeos de produtos de qualidade cinematográfica e exibições de produtos de e-commerce a partir de descrições de texto simples. Crie facilmente conteúdo envolvente para listagens no marketplace, anúncios em mídias sociais e páginas de produtos para elevar sua estratégia de Marketing e Mídias Sociais.

Como o HeyGen torna a criação de conteúdo eficiente para marketing e mídias sociais?

O HeyGen atua como um poderoso Gerador de Vídeos de IA, simplificando todo o processo de Criação de Conteúdo ao gerar rapidamente vídeos a partir de prompts de texto. Seu fluxo de criação rápido e diversos modelos de vídeo tornam a produção de conteúdo de marketing de alta qualidade e anúncios em mídias sociais rápida e eficaz.

