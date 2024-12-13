Criador de Vídeos para Listagens em Marketplaces: Apresentações de Produtos com IA que Vendem

Crie vídeos impressionantes de apresentação de produtos com tecnologia de IA com facilidade, aproveitando o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para vídeos de marketing dinâmicos que convertem.

372/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de produto de 45 segundos para profissionais de marketing lançando gadgets inovadores, utilizando visuais elegantes e cinematográficos com avatares de IA interagindo com o produto. A narrativa deve ser conduzida por um roteiro cativante, ganhando vida através da funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen, destacando os pontos de venda únicos do produto como um Vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de produto de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídias sociais, apresentando visuais envolventes e rápidos com cortes rápidos e texto na tela. O vídeo deve incluir legendas claras e ser otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, perfeito para uma criação de conteúdo mais ampla.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma demonstração concisa de 20 segundos de criador de vídeo de produto para pequenos empresários e vendedores de marketplaces online, focando em visuais limpos e minimalistas que destacam os detalhes do produto. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para adicionar contexto visual de forma fácil e uma geração de narração concisa para apresentar rapidamente o produto aos marketplaces online.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Listagens em Marketplaces

Crie facilmente vídeos de apresentação de produtos atraentes para suas listagens online com ferramentas potencializadas por IA, aumentando o engajamento do cliente e as conversões.

1
Step 1
Faça upload de seus ativos
Traga facilmente suas fotos de produtos e clipes de vídeo existentes para o editor de vídeo de IA, ou selecione entre diversos modelos de vídeo para iniciar seu projeto rapidamente.
2
Step 2
Gere narração de IA
Aprimore sua apresentação de produto com narrações potencializadas por IA ou avatares de IA dinâmicos que articulam claramente as características e benefícios do produto, economizando tempo e recursos.
3
Step 3
Personalize seu vídeo
Personalize seu vídeo com controles de marca, animações e redimensionamento de proporção para se adequar a vários marketplaces online e plataformas de mídias sociais, garantindo uma apresentação ideal.
4
Step 4
Exporte e publique
Baixe seu arquivo MP4 em alta resolução pronto para upload na Amazon, eBay, Shopify ou outros marketplaces online, cativando seu público com conteúdo de vídeo profissional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Avaliações e Depoimentos de Produtos

.

Crie facilmente depoimentos em vídeo e avaliações de produtos de clientes satisfeitos, construindo confiança e credibilidade para suas listagens.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos criativos de produtos para plataformas online?

O HeyGen capacita os usuários a criar "vídeos de marketing dinâmicos" e "vídeos de apresentação de produtos" envolventes usando "avatares de IA" e "Texto-para-vídeo a partir de roteiro". Nossa plataforma simplifica a "criação de conteúdo", permitindo uma "narrativa" atraente sem edição complexa para "marketplaces online" e "mídias sociais".

O que torna o HeyGen um editor de vídeo de IA eficaz para demonstrações de produtos?

O HeyGen funciona como um "criador de vídeos de produtos online" intuitivo com um "editor de arrastar e soltar" e extensos "modelos". Você pode facilmente produzir conteúdo de "vídeo de produto de e-commerce" de alta qualidade e "Demonstrações de Produtos" aproveitando as ferramentas "potencializadas por IA" e nossa biblioteca de mídia.

O HeyGen pode me ajudar a gerar rapidamente "Vídeos de IA" para "Anúncios de Produtos"?

Com certeza. O HeyGen permite a criação rápida de "Vídeos de IA" para diversos fins, incluindo "Anúncios de Produtos" atraentes. Utilize "narração de IA" e "modelos de vídeo" personalizáveis para gerar conteúdo profissional de "criador de vídeos para listagens em marketplaces" de forma eficiente para qualquer plataforma.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca na criação de "criador de vídeos de produtos"?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e "faça upload de seus ativos" em qualquer projeto de "criador de vídeos de produtos". Isso garante que cada "vídeo de marketing dinâmico" reflita a identidade única da sua marca para uma "criação de conteúdo" consistente em todos os canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo